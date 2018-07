Al Revoltella tornano gli aperitivi sul terrazzo

Voglia di una vista mozzafiato, di tramonto e di un buon bicchiere? Tornano da stasera, 20 luglio, gli aperitivi sul terrazzo del Museo Revoltella. Quest'anno la gestione è stata affidata al Caffè Torinese. che proseguirà con gli eventi fino a settembre. Da segnare in agenda anche all'apertura extra prevista per la Barcolana.

L'inaugurazione della terrazza in via Diaz 27 è prevista per oggi dalle 19.00. Vi aspetta la buona musica di Be Taste e gustosissimi cocktail e bollicine.