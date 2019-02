"Arte è famiglia", l'incontro per genitori sull'educativa creativa e artistica

La famiglia, l’infanzia e il passaggio all’adolescenza: processi delicati e carichi di emozioni, visti con gli occhi dell’artista. Questi i temi dei primi appuntamenti sul tema della genitorialità del progetto Comfort Zone. Gli incontri sono aperti ai genitori dei ragazzi della Scuola secondaria di Primo grado e dei primi anni di quella di Secondo grado. Nell’ambito di ciascun incontro la dott.ssa Marinella A. Lena, psicologa e psicoterapeuta esperta in arte terapia, racconta il processo di crescita verso l'età adulta: attraverso uno stimolante percorso nella storia dell'arte, sarà possibile scoprire l'importante ruolo della creatività e dell'espressività nell'educativa.



venerdì 22 febbraio 2018, dalle 17.30 alle 18.30 Biblioteca di Fogliano Redipuglia, via delle Scuole



La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è gradita conferma di presenza (scrivendo a info@iodeposito.org)



Nell'ambito dell'incontro, verrà inoltre presentata la metodologia con la quale si lavorerà, durante i prossimi tre anni, negli Atelier creativi del progetto Comfort Zone.

A partire da inizio marzo, infatti, ciascun atelier sarà aperto gratuitamente per due pomeriggi a settimana all’interno degli Istituti “Einaudi Marconi” di Staranzano e “U. della Torre” di Gradisca d'Isonzo, offrendo uno spazio di laboratorialità creativa ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.



Land art, arte urbana, arte digitale, videoarte: l’atelier è un luogo di stimolo estetico, nel quale i ragazzi realizzano progetti partecipativi, capaci di aiutarli nella costruzione del Sé, percorso così difficile – quasi un cantiere aperto – durante la pre-adolescenza.



Comfort Zone Atelier è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile