Al Tea Room si parla de 'L’arte "en plein air”'

L'artista Accademico Leonardo Calvo vi condurrà per l'affascinante mondo dell'Arte e i suoi tesori e insegnamenti vitali, in questa occasione per introdurci sull'avventura dell'arte realizzato "en PleinAir" ( all'aperto ), le sue caratteristiche, il suo valore e presenza nel cuore dell'arte e degli artisti, le sue avventure e aneddoti traverso la storia e la sua propria esperienza come artista e come insegnanti con suoi allievi.