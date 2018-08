"Arte in Vetrina - Urban Art Festival”: danza e musica per le vie di Grado

Giovedì 9 agosto, alle 19:00 debutta a Grado “Arte in Vetrina - Urban Art Festival” festival itinerante, giunto alla quarta edizione, che trasforma il centro cittadino in uno straordinario e inedito palcoscenico. I borghi, le vie e le piazze della suggestiva Grado Vecchia, cuore della città, diventano teatro di performance di danzatori, musicisti e giovani coreografi. Ogni spettacolo, improvvisazione, performance nasce nella relazione con la città e la magia dei suoi scorci più evocativi, lasciandosi ispirare del contatto con i suoi abitanti.

“Arte in Vetrina” è un percorso itinerante che si reinventa in ogni edizione e fa interagire la città e il pubblico presente con molteplici forme artistiche.

Così, l’arte e il tessuto sociale cittadino coesistono, colmando l'esigenza dell'Arte Contemporanea di aprirsi agli spazi della sperimentazione, in luoghi performativi inusuali e inconsueti. E, al contempo, impreziosendo gli spazi della città con attività artistiche d’eccellenza.

Edizione dopo edizione, “Arte in Vetrina – Urban Art Festival” ha ottenuto importanti riscontri , incrementando la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia.

Un format di successo che si è fatto conoscere anche fuori regione come, per esempio, all'interno dello “Square Festival” di Torino con un'intervista alla curatrice pubblicata sul quotidiano nazionale “La Stampa”.

“Arte In Vetrina” è un progetto a cura di Martina Tavano, performer e danzatrice friulana, sostenuto e patrocinato dal Comune di Grado, da Asd Laguna Champ e Grado Attivo.

L' itinerario di “Arte in Vetrina -Urban Art Festival” inizierà alle 19:00 presso la piazza del Municipio di Grado snodandosi attraverso il centro della città vecchia, per terminare alle 20.45 con una jam tra musicisti e ballerini.

Performer:

Manola Filiputti (bollista)

Martina Tavano (danza contemporanea)

Genny Tavano (danza classica)

Lucrezia Gabrieli (danza contemporanea)

Luisa Amprimo (danza contemporanea)

Francesca Masala (danza contemporanea)

Maria Anzivino (danza contemporanea)

Raffaello Titton (danza contemporanea)

Ilaria Del Negro (pole dance contemporanea)

Gianni Rojatti (chitarra elettrica)

Walter Sguazzin (groove e synth)

Lucia Zazzaro (violino)

Eugenia Ceschiutti (arpa)

Andrea Railster Uliana (musica elettronica live)

Drum Line Dante Agostini Udine