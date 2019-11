Festa di Natale con l'associazione Artemis: una giornata di cultura per i grandi e per i più piccini

Una domenica per famiglie: genitori, bimbi e nonni! Un'occasione unica per scoprire la pedagogia Waldorf, per confrontarsi con i relatori ed i genitori durante le varie attività culturali e per fare acquisti per regali ecologici, originali e di altissimo valore educativo. Ecco cosa potrai trovare: giochi e regali per le feste , addobbi natalizi, presepi artigianali, candele artistiche, libri, materiali didattici, confezioni regalo di prodotti biologici e biodinamici, centri tavola, ghirlande e corone d'Avvento.

Inoltre conferenze gratuite sui temi: pedagogia Steiner-Waldorf, bimbi e nuove tecnologie, il dono come terapia, socialità e imprese e per i bimbi ci saranno teatrini di pupette, laboratori di candele, decorazioni borse e collage artistici. L'ingresso è libero. Per i laboratori ed il teatrino è richiesto un contributo consigliato di 4 euro mentre le conferenze sono gratuite.

Orari dei teatrino e laboratori per bambini

10.30 Teatrino di pupette: l'asinello - fiaba dei fratelli Grimm

11:00 Laboratorio per la creazione di candele in cera d'api

12:00 Laboratorio di decorazione borse

13:00 Teatrino di pupette: l'asinello - fiaba dei fratelli Grimm

15:30 Teatrino di pupette: l'asinello - fiaba dei fratelli Grimm

16:30 Laboratorio per la creazione di candele in cera d'api

16:30 Laboratorio quadretto artistico a collage

Orari e temi delle conferenze

10.45-11.45 Mauro Franzin - insegnante: La pedagogia Steiner-Waldorf. Il piano di studi.

11.45-12.30 Omar Pittau - insegnante: L'irreale che può far male. Natura, evoluzione ed insidie del mondo digitale. L'impatto dei mondo digitale sui più piccoli.

14.00-14.45 Marcello Girone Daloli - manager: Dal marketing alla solidarietà.

14.45-15.30 Fabio Burigana - medico: Pedagogia per la salute dell’adulto. Dalla Scienza Naturale alla Scienza dello Spirito. Quali sono i presupposti per cui la pedagogia mette le basi della salute psicofisica per tutta la vita. Il cervello ed il pensare: verso una nuova visione delle neuroscienze.

15.30-16.15 Mauro Franzin - insegnante: La pedagogia Steiner-Waldorf. Il percorso educativo tra insegnamento, educazione, salute, libertà e socialità.

16.15-17.00 Aurelio Riccioli - service manager, ricercatore: Il futuro del lavoro, una ricerca di senso. Organizzazione aziendale, associativa, sociale. Le esigenze della coscienza umana e le attuali nuove forme di vita aziendale.

17.00-17.30 Tavola rotonda