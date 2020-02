Assaggio divino, incontro-degustazione di vini autoctoni

Saranno presenti una quarantina di realtà vitivinicole recensite sulla guida Slow Wine 2020, molti produttori dei Presidi Slow Food regionali (Aglio di Resia, Antiche mele dell’Alto Friuli, Cipolla di Cavasso e della Val Cosa, Çuç di mont, Fagiolo di San Quirino, Formaggio di latteria turnaria, Pan di Sorc, Pestàt di Fagagna) e di altre eccellenze del nostro territorio. Nel corso dell’incontro sarà possibile prenotare, a pagamento, due piatti a sorpresa della cucina del Savoy Restaurant.

«Le scelte alimentari quotidiane di ognuno di noi hanno un ruolo fondamentale nel definire il mondo in cui viviamo. Per questo – sostiene Sergio Gobet, Fiduciario di Slow Food Trieste – è importante far conoscere al pubblico chi si impegna a produrre vini e alimenti guardando alla qualità e al rispetto dell’ambiente. E Assaggio Divino è una buona e consolidata occasione per farlo.»