"Atlante delle isole perdute" lo spettacolo tra arte, grafica e musica

"Atlante delle isole perdute" è un progetto che miscela pittura, grafica e musica. Si articola in una mostra di pittura, stampe digitali e un album pubblicato in tiratura limitata con 13 brani originali. Al centro di questo lavoro c’è un viaggio nella memoria, un atlante di territori lontani nel tempo, in cui realtà e fantasia si confondono, i ricordi si mescolano ai sogni e delle lucide istantanee sfumano dolcemente in visioni oniriche.

Il concerto di presentazione

In occasione del vernissage, sabato 17 novembre dalle ore 18, verrano eseguiti dal vivo alcuni estratti dall’album "Atlas of the Lost Islands" con la partecipazione di Maxino e delle cantanti Elisa Bombacigno e Barbara Stefani (Lady B).