Al via le attività sportive 2019-2020 di Equilandia Onlus

Attività Equestri per persone disabili

Equitazione abilitativa in convenzione con AsuiTS e Comune di Trieste

Hippolini e Hippolini MiniClub

Pony Club

Attività a cavallo personalizzate per Soci, Privati e Associazioni



Per informazioni, prenotazioni prova ed Iscrizioni : Scuderia Aperta Sabato 14 Settembre 2019 h15.00- h18.00

Maria 3282473779 ; equilandia.aiastrieste@gmail.com