Auguri Tiare Chef Lab: Show cooking per il primo compleanno del progetto

Un anno di attività, oltre 2mila persone coinvolte tra chef famosi, insegnanti e amanti della buona cucina. Un progetto per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali che ha reso il centro commerciale di Villesse un punto di riferimento per tutti gli appassionati.

È questo il bilancio di TIARE CHEF LAB a un anno dall’apertura: uno spazio che è stato messo a disposizione di tutte quelle aziende che vogliono raccontarsi e raccontare la propria passione per l’arte culinaria, condividendo un progetto concreto di valorizzazione. TIARE CHEF LAB continua ad arricchirsi di partner importanti e programmi di attività sempre più coinvolgenti che verranno presentati durante i prossimi festeggiamenti.

E non poteva che essere “enogastrononico” il fil rouge che caratterizzerà la festa per il primo compleanno: l’appuntamento è fissato per sabato 13 ottobre dalle ore 16.00 in Piazza Maravèe con lo Show Cooking dello Chef siciliano Filippo La Mantia, presentato dall’amico “El beker” Fabrizio Nonis.

Chef La Mantia porterà nello shopping centre di Villesse profumi, colori e sapori della sua Pantelleria e racconterà l’amore per la cucina attraverso le sue ricette.

Al termine dell’evento verranno distribuiti degli omaggi speciali a tutti i partecipanti (fino a esaurimento scorte).