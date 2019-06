Weekend a Portopiccolo tra auto d'epoca & musica

Nata spontaneamente dalla passione per la “cavallina di Stoccarda” , l’associazione Amici della Porsche Trieste, composta da un gruppo di amici amanti della meccanica, sabato 15 Giugno si raduna a Portopiccolo per un evento glamour con 25 auto d’annata, tutte rigorosamente Porsche. Trieste è riconosciuta per avere un legame speciale con i motori. Un golfo noto in tutto il mondo e da tutte le più prestigiose case automobilistiche come eccellenza e come luogo emblematico nel quale realizzare una presentazione o celebrare un anniversario e un evento.

E’ il caso di Amici della Porsche Trieste che, proprio dal Golfo e da Portopiccolo, decide di celebrare con un raduno le 25 più belle Porsche d’epoca immatricolate a Trieste. Una giornata aperta al pubblico per scoprire i segreti delle prime auto realizzate da Fernand Porsche dove saranno protagoniste le auto dalla più “vintage” - annata 1967, a quelle più moderne come Carrera GT3, targata anno 2003.

Si potranno vedere da vicino gli interni di tutte le 25 “regine”, esposte come gioielli nella Piazzetta Go Fresh di Portopiccolo a cui seguirà un brunch (su invito). Un sabato di motori, ma anche di musica, con Dj Fabio Lonegher, sull’onda di “ Live the beach, love the music”, la nuova strategia di comunicazione di Portopiccolo che vede un ricco calendario di eventi musicali con le serata Beach House, che partono con un aperitivo al tramonto e si estendono per tutta la notte al Maxi’s Beach Club.

Appuntamento che inizia sabato 15 giugno ma che si svolgerà per altre cinque serate giugno, 20 luglio, 3 agosto, 14 agosto, 31 agosto. Let’s dance!

