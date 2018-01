Al Loft omaggio a Amy Winehouse con i "Back to AMY & the beastie tee"

Venerdi 19 gennaio vi aspetta sul palco del Loft, via Economo 12, il tributo a una cantante che ha fatto la storia della musica con la sua incredibile voce, Amy Winehouse.

Dalle 21 potrete ascoltare successi come Back to Black, Rehab, Love Is a Losing Game e ricordare una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco.

Ricordiamo che Amy Winehouse è morta a 27 anni il 23 luglio 2011 ed è stata, oltre che cantautrice, anche stilista e produttrice discografica

"Back to AMY & the beastie tee" , la band:

Voce: Michela Grilli

Cori: Joy Jenkins & Katy Maurel

Chitarra: Tiziano Bole

Tastiera: Marco Barbariol

Basso: Alessandro Sala

Batteria: Jimmy Bolco