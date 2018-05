Baia di Sistiana, continuano le serata all'insegna di musica e il divertimento

Dopo la festosa inaugurazione del Cantera e l’apertura delle spiagge, dei ristoranti e dei chioschi della Baia di Sistiana, da venerdì 18 maggio e fino a settembre riprendono le serate di musica e divertimento, con un programma ricco di eventi, in continua evoluzione.

S‘inizia con il Cantera Social Club con la notte "In vinile" grazie a una consolle ricca di talento, con una selezione originale ed eclettica di grandi successi (dj Master Dee e Andrea Fracasso). Il Cantera Cafè propone la serata “Caliente” con i dj Myk e JP mentre sabato 19 maggio è in programma l’evento "Flow garden", con piante rampicanti, alberi sempreverdi e liane che faranno da scenografia (alla consolle i dj Jody e Alexino). Sempre sabato 19 maggio, al Cantera Social Club, i dj Luca Noale e Giovanni Mans propongono il sabato notte "social attitude". Orario di tutti gli eventi dalle 23.00 alle 4.00, ingresso vietato ai minori di 18 anni.

E tra una serata e l’altra il divertimento prosegue durante tutta la giornata, all’insegna del mare (splendido grazie ai fondali rocciosi tipici della Costiera triestina) e del sorriso. Sul lato sinistro della Baia di Sistiana, passando completamente il porticciolo di Sistiana, s’incontra la spiaggia libera del Cohiba, aperta sette giorni su sette, con una serie di servizi dedicati al turismo e all’accoglienza con il Cohiba Bar & Bistrot. Un luogo splendido che offre, all’ora dell’aperitivo, tutto il fascino del tramonto sul mare. La spiaggia prosegue a Castelreggio (con bar e self service) e riaffiora poi dall’altro lato della baia, nel parco della Caravella (con chiosco bar, grill, pizzeria e paninoteca), che mette a disposizione dei suoi visitatori una serie di servizi di primissimo piano (cabine, ombrelloni e lettini, aree giochi per bambini, area diving, grande parcheggio) dedicati a tutte le tipologie di utenti. Tante le conferme, come i ristoranti Acquapazza (da lunedì a domenica, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23), Toshare (da martedì a domenica, dalle 19.30 alle 24.00) e Cantera on the Beach (da lunedì a domenica, dalle 12 alle 24) e molte le novità, in particolare a livello enogastronomico e per il divertimento adatto a ogni fascia d'età.