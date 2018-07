Torna alla Baia di Sistiana "Degustando sotto le stelle"

Ritorna ‘Degustando sotto le stelle’, la chermesse enogastronomica organizzata da Baia di Sistiana, con la collaborazione di Itinerari del Gusto e Gusti Giusti, venerdì 27 luglio (dalle 19.00 alle 23.30), sulla splendida terrazza ‘Rotonda Cantera’ a pochi metri dal mare del golfo di Trieste. “Un evento giunto alla 4° edizione – sottolinea Stefano Raso, Amministratore delegato di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana – e che richiama centinaia di persone da tutta la regione e anche da Slovenia e Austria, grazie al suo format vincente: aperto a tutti (purché maggiorenni) e rivolto sia a chi si avvicina per la prima volta all’esperienza delle degustazioni sia a coloro che già conoscono i prodotti enogastronomici del nostro territorio”.

Sarà, infatti, dedicato ai migliori vini bianchi e agli spumanti del Friuli Venezia Giulia e del Collio sloveno, integrati da Gin artigianali, birre, grappe, amari e altro ancora: oltre 35 le aziende vinicole presenti (fra le più rinomate del panorama vitivinicolo italiano e di oltreconfine), che saranno abbinate a ristoranti, agriturismi, wine-bar e a prodotti tipici agroalimentari.

Per i partecipanti a ‘Degustando sotto le stelle’ (prezzo d'entrata di € 30.00 per la degustazione completa) in omaggio l’ingresso al Cantera Social Club per festeggiare (dalle 24.00) con ‘Canterissima’, un viaggio musicale fra le hit senza tempo che hanno fatto ballare (e continuano a farlo) diverse generazione: dalla musica italiana al pop, rock, reggaetton, hip-hop, disco music a ogni altro genere proposto in consolle dai dj Marco Cavax e Master Dee.

Per info e prenotazioni: + 39 333 8805701 - booking@baiadisistiana.com