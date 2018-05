Grandi eventi alla Baia di Sistiana: violino elettrico e serata dedicata agli anni '90

Il primo we di giugno si apre in Baia di Sistiana all’insegna della bella musica: venerdì 1 giugno (dalle 23.00 alle 04.00) sarà dedicato agli anni ’90, con i dj Master Dee e Andrea Fracasso, che proprio in quel decennio hanno fatto ballare tutta la regione, esibendosi nei più importanti club di allora, Cantera compreso. “The 90’s Story” ricordata “in vinile” per ricreare la giusta, elegante atmosfera di allora.

In occasione della Festa della Repubblica, sabato 2 giugno, al Cantera Social Club è in programma un omaggio alla musica di qualità: Simone d'Eusanio, violinista, tastierista e compositore, sarà il protagonista della "Live Set Electric Violin" (dalle 23.00 alle 04.00)

Diplomato al Conservatorio in violino (e in canto, come baritono), Simone d'Eusanio, originario di Monfalcone ma abituato a esibirsi in tutto il mondo, ha collaborato negli anni con molti artisti italiani e internazionali, fra i quali Alice, Biagio Antonacci, Stefano Belisari (Elio), Nicholas Beggs, Terl Bryant, East Cargo, Adriano Celentano, Simone Cristicchi, Elisa, Loredana Errore, Francesca Michielin,Giusy Ferreri, Garden Wall, Trilok Gurtu, Stefano Ianne, Francesca Michielin, Mietta, Quinteto Porteno, Francesco Renga, Antonella Ruggero, Taximi, Tribal Nova, Nina Zilli,Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Gianni Morandi.