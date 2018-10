Barcolana 50: gli eventi di domani tra musica vela e cultura

Gli eventi di domani per la Barcolana

Ore 9.30 - Salone degli Incanti

EVENTO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE ONE OCEAN FOUNDATION CON MAURO PELASCHIER E ALEX BELLINI

One Ocean Foundation si presenta al pubblico della Barcolana. Mauro Pelaschier e Alex Bellini, testimonial di OOF parlano dell’importanza di tutelare il mare. Mauro Pelaschier racconterà il suo giro d’Italia, partito a luglio proprio dalla Società Velica di Barcola e Grignano, terminato il 23 settembre allo Yacht Club Italiano di Genova per perlustrare le coste e sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento marino. Evento aperto al pubblico e alle scuole.

Dalle ore 10.00 - Golfo di Trieste (Base operativa Molo IV)

FINCANTIERI CUP - BARCOLANA M32 CETILAR SAILING SERIES

Seconda giornata delle regate per catamarani M32. Trieste è la tappa decisiva del Circuito europeo, la finale. Come da tradizione, l’evento è associato al format Fincantieri CUP che valorizza le regate ad alto livello agonistico che precedono la Barcolana.

Dalle ore 10.00 - Golfo di Trieste

BARCOLANA INVITATIONAL - VENEZIA GIULIA COLLIO CUP

Una regata ad armi pari, che coinvolge gli yacht club e gli equipaggi della Venezia Giulia. La prima edizione della Collio CUP è supportata dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e mette in acqua i team dei Club protagonisti del territorio. Si disputa a bordo dei monotipi J70.

Ore 10.30 - Golfo di Trieste (prima e seconda prova)

BARCOLANA FINE ART SAIL

Torna, dopo il grande successo dell’anno scorso, la Fine Art Sail dedicata alla classe Star. In Golfo al mattino e nel tardo pomeriggio davanti alle Rive in programma una serie regate a bordo delle Star equipaggiate con vele dipinte a mano. L’evento, che fa tappa a Trieste dopo una serie di esibizioni nel Nord Europa, vede la collaborazione della Andrew Simpson Foundation, cui vengono devolute le iscrizioni. La regata è realizzata in collaborazione con la Società Triestina della Vela. Alle 12 iniziano le prove in uno dei campi di regata in mezzo al Golfo di Trieste: i primi 12 classificati dopo l’ultima prova offshore partecipano alla Stadium Race nel Bacino San Giusto prevista alle ore 18.00

Ore 11.00 - Golfo di Trieste (prima giornata)

BARCOLANA ONE DESIGN

Hai un monotipo? Allora puoi partecipare! Barcolana One Design nasce con la volontà di dare la possibilità a tutti gli armatori che possiedono uno scafo One design di regatare nei giorni di vigilia di Barcolana, per “scaldare le vele” e testare l’equipaggio. L’evento si svolge grazie alla collaborazione della Società Nautica Grignano: si disputeranno in due giorni al massimo 4 prove, con partenza alle 11 in entrambe le giornate.

Ore 12.00 - Piazza della Borsa

INAUGURAZIONE “diVERSO IL MARE”

Cerimonia di inaugurazione dell’installazione “diVERSO IL MARE è un’esperienza inclusiva e visuale prodotta da Elisabetta Lattanzio Illy che racconta l’unicità del binomio TRIESTE-SHANGAI, i due estremi della Nuova Via della Seta. Realizzato da Unido ITPO Italy e da Manus Loci, l’evento-installazione testimonia, che occuperà Piazza della Borsa fino al 23 ottobre, racconta la trasformazione costante delle idee in merci e il loro viaggio attraverso il mare fino ai mercati di destinazione.

Ore 12.00 - Piazzetta Barcolana

PREMIAZIONE PROGETTO “SUSTAINABLE SCHOOL” SIRAM BY VEOLIA

Dal 18 al 21 settembre scorsi, per 4 giorni, 150 studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto Tecnico Volta di Trieste hanno partecipato con i loro insegnanti e il supporto di uno staff di esperti SIRAM by VEOLIA a un concorso per realizzare il migliore progetto di performance energetica, di riqualificazione tecnologica o edile del proprio Istituto. Gli studenti sono stati chiamati a progettare una “scuola modello” innovativa e sostenibile. I migliori progetti saranno premiati da SIRAM by VEOLIA con un bonus di 5.000 euro per l’acquisto di materiali e strumenti dedicati alla classe e con progetti di “alternanza scuola lavoro in azienda” dedicati agli studenti più meritevoli. Ore 13.15 - Bacino San Giusto - Golfo di Trieste.

Ore 14.00

SFILATA E REGATA ARMATORI LEGA NAVALE ITALIANA

Preceduta alle 13.15 da una sfilata delle barche partecipanti nel Bacino San Giusto, la regata Armatori LNI, al via alle 14.00 in Golfo, è tradizionalmente riservata agli equipaggi che appartengono alle Sezioni della Lega Navale Italiana. L’evento acquisirà quest’anno grande valore anche grazie alla presenza in Barcolana dei delegati italiani della LNI per la loro Assemblea, e per la conclusione, a Trieste, del progetto Sauro 100. La LNI, sempre per la giornata di venerdì 12, organizza alle 11 una veleggiata a bordo delle imbarcazioni paralimpiche Hansa 303, per una vela inclusiva.

Ore 17.00 - Piazzetta Barcolana

PREMIAZIONE BARCOLANA INVITATIONAL VENEZIA GIULIA COLLIO CUP

Cerimonia di premiazione della regata organizzata con la Camera di Commercio della Venezia Giulia.

Ore 18.00 - Bacino San Giusto (Stadium Race)

BARCOLANA FINE ART SAIL

I primi 12 classificati delle regate della Barcolana Fine Art Sail disputate a partire dalle 10.30 in Golfo hanno l’onore di partecipare alla Stadium Race, di fronte piazza dell’Unità, con commento dal vivo e vele decorate.

Ore 18.00 - Salone degli Incanti

CONFERENZA DI RENZO CRIVELLI “NAVI DI CARTA: LA LETTERATURA E IL MARE”

Sono molte le navi protagoniste della letteratura, da Ulisse ai nostri giorni. Con il Prof. Renzo Crivelli viaggeremo su alcune di esse: ci imbarcheremo sulla Pequod a caccia di Moby Dick, sul Patna nei Mari del Sud, sulla Stella del mare carica di emigranti irlandesi e infine ci faremo una crociera sulla Stella Polaris, una delle prima navi bianche del XX secolo. Uno dei più appassionati studiosi di James Joyce, docente universitario, grande divulgatore. regala al pubblico della Barcolana un’ora di sano divertimento culturale, tra le pagine dei più bei libri di mare.

Ore 19.00 - Bacino San Giusto

REGATA: CINQUANT’ANNI DI MATCH RACE BY DHL: B50 E NIBBIO

L’ultima Passera costruita in Golfo, la Barcolana50, scende in mare accanto al Nibbio, l’unica barca che ha partecipato a tutte le 50 edizioni della Barcolana, oggi affidata alle sapienti mani di Pietro Barcia. Una veleggiata tra legni, il modo per mettere in evidenza, nel cuore dell’evento, il valore della tradizione marinara dell’Alto Adriatico.

Ore 21.00 - Location segreta

BARCOLANA IN MUSICA: SECRET CONCERT

Il concerto segreto è l’appuntamento musicale misterioso di Barcolana. Non si sa chi suona e non si sa dove suona: si scopre tutto il giorno stesso del concerto! Per prenotazioni: www.barcolana.it