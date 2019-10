La Barcolana dal mare a bordo del catamarano Prince of Venice

In occasione della Barcolana 51, Aurora Viaggi organizza domenica 13 ottobre un'escursione in catamarano a motore. Prince of Venice vi aspetta per vivere l’esperienza della regata più affollata al mondo direttamente dal mare. Ben quattro ore per godervi da vicino le meravigliose vele gareggiare nel golfo di Trieste. Acquista il tuo biglietto qui.

Programma

Ore 8:30 inizio delle operazioni d’imbarco sul catamarano Prince of Venice. Al termine inizio della navigazione nel golfo di Trieste per avvicinarsi alla linea di partenza della regata. Ore 10:30 inizio della Barcolana.

Rientro all’ormeggio dopo che i primi arrivati avranno raggiunto lo specchio di mare antistante Piazza Unità d’Italia per la consueta passerella.

La quota comprende:

- navigazione di circa 4 ore a bordo del catamarano Prince of Venice

- snack a bordo

- bevanda a bordo

- assicurazione medica Europ Assistance

- assistenza del personale Aurora Viaggi

La quota non comprende: le mance, gli extra e quanto non espressamente indicato nel programma.

Documenti: passaporto o carta d’identità in corso di validità.

L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare l'escursione in caso di condizioni meterologiche avverse, guasto tecnico, in caso di forza maggiore o per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (180)

Barcolana

La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si svolge ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. L'edizione 2018 passerà alla storia come la regata dei record, tra le più affollate del mondo: più di ventottomila velisti in mare e oltre 2600 scafi, compresa l’Amerigo Vespucci, ultima iscritta, la 2689esima. La particolare formula che la contraddistingue la rende un evento unico nel panorama velico internazionale: su una singola linea di partenza infatti si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della lunghezza "fuori tutto".

