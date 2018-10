Barcolana50: gli eventi di sabato 13

Gli eventi di oggi, 13 ottobre:

Ore 9.00 (fino alle 19) - Società Velica di Barcola e Grignano

ISCRIZIONI BARCOLANA

Apertura della Segreteria alla sede della SVBG per il perfezionamento delle iscrizioni alla regata Barcolana. Informazioni: tel. +39 040 411664. Navetta a disposizione per gli armatori che devono raggiungere la sede della SVBG dalle Rive di Trieste: informazioni all’Infopoint.

Ore 9.00 (fino alle 20) - Salone degli Incanti

MOSTRA “C’ERO ANCH’IO - LA MIA BARCOLANA”

L’evento culturale del Cinquantenario è dedicato a tutti i protagonisti della Barcolana, i velisti che da cinquant’anni partecipano alla regata e assieme alla SVBG hanno costruito questo grande evento collettivo. Ideata dalla SVBG in collaborazione con il Comune di Trieste, “C’ero Anch’io - La mia Barcolana” è una imponente installazione visiva costruita all’interno del Salone degli Incanti, presentata da Samsung e sviluppata assieme a IKON. È un viaggio per immagini e realtà virtuale che racconta lo spirito e i protagonisti di 50 edizioni della regata, compiuto “a bordo” delle ultime tecnologie Samsung che permettono di immergersi nella storia di Barcolana, la regata che è la celebrazione e il racconto della profonda passione di una città per la vela e il mare. Ingresso gratuito.

Dalle Ore 9.00

EVENTI DESPAR: MARE PLASTICO E SAPORI DEL NOSTRO TERRITORIO

Nel grande hospitality in Piazzetta Barcolana Despar organizza dall’8 al 13 ottobre numerosi eventi gratuiti dedicati al pubblico. Nel corso della mattinata, Performance di danza “Mare Plastico: Black Swans” con l’associazione “Lidia dice”, Dalle 15.30 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.00 degustazioni gratuite con “Sapori del Nostro Territorio”, con la presenza di produttori locali e dello chef Igor Peresson. Presenta Giuseppe Cordioli. Iscrizioni e informazioni sulla pagina Facebook di Despar Nordest.

Ore 9.00 (fino alle 24.00) - Rive di Trieste

VILLAGGIO BARCOLANA

Il Villaggio Barcolana è il grande spazio dedicato agli hospitality degli sponsor, dei partner e delle istituzioni, ed è anche il luogo della grande festa a terra di Barcolana, con oltre 200 espositori popolano le rive di Trieste fino a domenica 14 ottobre, formando un unico grande contenitore di cultura, gusto, divertimento e spirito marinaro.Nell’area centrale, compresa tra il Molo Audace e il Molo Bersaglieri, si trovano anche l’Info Point e il Gift Shop Barcolana. Nella Piazzetta Barcolana, davanti all’ingresso della Stazione Marittima, spazio per incontri e premiazioni con maxischermo.

Dalle ore 10.00 - Golfo di Trieste (Base operativa Molo IV)

FINCANTIERI CUP - BARCOLANA M32 CETILAR SAILING SERIES

Giornata finale delle regate per catamarani M32. Trieste è la tappa decisiva del Circuito europeo. Come da tradizione, l’evento è associato al format Fincantieri CUP che valorizza le regate ad alto livello agonistico che precedono la Barcolana.

Ore 11.00 - Golfo di Trieste (prima prova)

GENERALI CUP

Dopo il grande successo della prima edizione del 2017, torna l’evento che il Main Sponsor Generali ha voluto per celebrare il legame con la Barcolana e con la città. Regata e occasione di team building, la manifestazione ha visto la selezione degli equipaggi tra i dipendenti di Generali appassionati di vela e provenienti 14 Paesi. La regata si svolge a bordo dei monotipi classe J70 nel Golfo di Trieste. La domenica gli stessi equipaggi parteciperanno anche alla Barcolana. L’evento è organizzato con la collaborazione della Lega Navale Italiana sezione di Trieste. In totale sono in programma quattro prove: le prime tre si svolgono a partire dalle ore 11.00 in uno dei campi di regata del Golfo di Trieste, la quarta prova - una Stadium Race - è in programma davanti al Bacino di San Giusto alle ore 16.30.

Ore 10.30 - Bacino San Giusto e Golfo di Trieste

BARCOLANA CLASSIC BY SIAD

Barcolana Classic Trofeo Siad è la regata dedicata alle barche d’epoca, classiche e spirit of tradition che la Società Velica di Barcola e Grignano organizza assieme allo Yacht Club Adriaco. Un evento dedicato alle signore del mare, dai grandi yacht che hanno solcato le rotte oceaniche alle piccole passere lussignane, dai restauri amorevoli condotti da locali maestri d'ascia, fino agli scafi usciti dalla matita di Sciarrelli, ospite d’onore quest’anno la passera Barcolana50, realizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con SIAD in occasione del Cinquantesimo. La sfilata delle barche davanti piazza dell’Unità è prevista alle 10.30, seguita alle 11.30 dalla regata che vede una serie di partenze per le diverse categorie iscritte. Alle 17.00, allo Yacht Club Adriaco, la premiazione.

Dalle ore 11.00 - Portorose - Golfo di Trieste

GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA BY KEMPINSKI

Si rinnova il tradizionale appuntamento per gli equipaggi sloveni che partecipano alla Barcolana: da Portorose (SLO) parte infatti la regata-rally - il trasferimento in flotta - delle barche che battono bandiera slovena verso Trieste: una festosa regata di avvicinamento che vede la collaborazione nell’organizzazione delle principali istituzioni slovene in Italia e l’accoglienza sul molo Audace, all’arrivo - previsto circa alle 13 - da parte della Zssd, l’associazione che riunisce le realtà sportive slovene in Italia. Main sponsor dell’evento è Kempinski Palace Portorož. Alle 17.00, al Salone degli Incanti, è prevista la premiazione-evento, con ospite d’onore la sciatrice Tina Maze e il campione olimpico sloveno di vela Vassilj Zbogar.

Ore 11.00 - Golfo di Trieste (seconda giornata)

BARCOLANA ONE DESIGN

Hai un monotipo? Allora puoi partecipare! Barcolana One Design nasce con la volontà di dare la possibilità a tutti gli armatori che possiedono uno scafo One design di regatare mei giorni di vigilia di Barcolana, per “scaldare le vele” e testare l’equipaggio. L’evento si svolge grazie alla collaborazione della Società Nautica Grignano: si disputeranno al massimo 4 prove, con partenza alle 11 in entrambe le giornate.

Ore 11.00 - Piazza dell’Unità

LA MARINAREZZA BOCCHESE

La “Marinarezza” è la più antica confraternita navale, l’antesignana dell’attuale “yacht club”. Fondata nell’809 a Cattaro, nell’attuale Montenegro, è l’organizzazione marittima che da più tempo preserva e tramanda le tradizioni marinare, tutelata dall’UNESCO. Il sabato di Barcolana, in piazza Unità, una rappresentanza di aderenti alla “Marinareza” si esibirà, in omaggio alla Barcolana, in uno spettacolo di danze tradizionali, la cui origine si perde nel tempo ma ricorda il comune spirito adriatico dell’andar per mare.

Ore 13.00 - Molo Audace

FESTEGGIAMENTI MARINARI PER L’ARRIVO DEL GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA BY KEMPINSKI

Come ormai da tradizione negli ultimi quattro anni, sul Molo Audace la comunità slovena in Italia e l’associazione delle società sportive slovene in Italia festeggiano con la banda l’arrivo dei primi equipaggi che concludono la regata-trasferimento dalla Slovenia a Trieste. Alle 17 al Salone degli Incanti è prevista la premiazione della regata, con tanti ospiti d’onore, tra i quali la campionessa slovena di sci Tina Maze e il campione olimpico di vela Vassilj Zbogar.

Ore 14.00 - Scala Reale

DIRETTA TELEVISIVA “LINEA BLU”

Donatella Bianchi conduce il pubblico di RAI 1 nel cuore della Barcolana. Alle 14, dalla Scala Reale di fronte Piazza dell’Unità, si può assistere alla ripresa in diretta della puntata di Linea Blu in onda su RAI 1. Assieme a Fabio Gallo, per la regia di Stefano Balbo, Donatella Bianchi racconta in un’ora tutte le più belle storie di Barcolana con i suoi protagonisti.

Ore 17.00 - Salone degli Incanti

PREMIAZIONE GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA BY KEMPINSKI

Ospiti d’onore la sciatrice Tina Maze, il campione olimpico di vela Vassilj Zbogar, tradizionale appuntamento per la premiazione del Go To Barcolana.

Ore 17.30 - Bacino San Giusto

BARCOLANA BY NIGHT - METEOR

La classe monotipo Meteor è una delle più “affollate” del Golfo: uno dei più piccoli, storici e numerosi monotipi al mondo è sempre protagonista in Barcolana. Ai Meteor gli organizzatori riservano il celebra campo di regata della “Notturna”, davanti al Bacino San Giusto, per una prova di fronte a tutto il pubblico della Barcolana.

Ore 18.00 - Salone degli Incanti

BRIEFING ARMATORI BARCOLANA

Tutti gli armatori della regata sono invitati a partecipare al briefing concorrenti: gli organizzatori, nel corso dell’incontro, spiegano le principali regole della regata con particolare attenzione alla sicurezza in mare, e rendono noto il bollettino meteo per la domenica.

Ore 19.00 - Bacino San Giusto

BARCOLANA BY NIGHT - UFO

Non può mancare, in Barcolana, la regata "by night": scende il sole, si accendono le fotoelettriche, si attende la brezza. Il segnale di partenza vede riaprire l'antica "faida" tra gli equipaggi della classe UFO28: una regata che diventa spettacolo per migliaia di persone assiepate lungo i moli nella sera di vigilia della Barcolana. La “by Night” è un evento che ogni anno appassiona il pubblico: è organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con Società Triestina della Vela. Uno spettacolo da non perdere, da vivere anche in streaming sulla pagina Facebook della Barcolana!

Ore 22.30 - Rive di Trieste

I FUOCHI D’ARTIFICIO PER LA 50.A EDIZIONE DELLA BARCOLANA

La grande vigilia di Barcolana si chiude, tradizionalmente, con lo spettacolo di fuochi d’artificio che dal mare illuminano Trieste.