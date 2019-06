Beach House a Portopiccolo, l'appuntamento musicale del tramonto

Sabato, 29 Luglio. Appuntamento musicale del tramonto. E’ il Beach House, il momento in cui la luce si fa più morbida, gli orizzonti più sensuali, e gli amici si incontrano per condividere un’atmosfera unica, che accompagna le serate dell’estate 2019.

Niente di scontato. Al Maxis Beach Club, il lido più esclusivo dell’’Alto Adriatico, la musica è un’onda che sale. I djset firmati da Paolo Barbato diventano la colonna sonora di un momento, quello a partire dalle 19.00, in cui i colori dell’incantevole Baia di Sistiana diventano i protagonisti della notte.

Con una formula mixology, la serate Beach House, trovano il sapore di estate con Maxi’s One, in cui i 5 elementi, (vodka, sciroppo di lampone, liquore di lampone e ginger beer e lime)danno vita ad una limited edition del Moscow Mule, reinterpretata in formula colorata. Democraticamente un successo. Perché piace a tutti.

Da non perdere: 29 Giugno, 20 Luglio, 3 Agosto, 14 Agosto, 31 Agosto. Per info. 040.291291