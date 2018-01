"Becchino Express", Brutti Personi tornano al Teatro San Giovanni

Per la quinta volta assieme sul palco, dopo Conflitto d’interesse, Sbregabalon channel, Brutti Personi Show e Hanno ’n’uovo, i Brutti Personi presentano un nuovo spettacolo, come sempre, totalmente inedito: Becchino Express. Massimiliano “Maxino” Cernecca, Flavio Furian e Raffaele Prestinenzi questa volta saranno alle prese con uno show che girerà intorno ad una storia tanto macabra quanto divertente.

Maxino, una volta trovato il modo di ritornare dall’aldilà, costringerà i due amici Flavio e Raffaele a farlo resuscitare entro la mezzanotte dello stesso giorno, obbligandoli a compiere una serie di missioni in vari luoghi della città, incontrando svariati personaggi più o meno assurdi. Trasportare la salma di Maxino in giro, mentre la sua anima interagirà con i due sfortunati amici sarà il fulcro di Becchino Express. Ogni sketch e scenetta quindi girerà intorno a questo paradossale incipit; e andremo dai grandi classici come Zdenko e i nuovi Trailer cinematografici, passando per novità totali quali L’alieno sbarcato a Borgo, i Ballerini del lago dei Cugni, il pop acustico di Saimona e Granfankul o il Cantico dell’alpino.

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro San Giovanni, il 5 e 6 gennaio 2018. Il 5 gennaio alle ore 20.30, mentre il 6 gennaio doppia replica alle 16.00 e alle 20-30. Ingresso a offerta libera; anche se uno dei motti tipici dei Brutti Personi è proprio: “Entrata libera, uscita vederemo”.