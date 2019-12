"La Befana vien in grotta", torna l'imperdibile evento del 6 gennaio

Puntuale come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa della Befana in Grotta Gigante, giunta alla trentaseiesima edizione. Lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00 gli speleologi proporranno al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume con apposite corde dal soffitto della Grotta Gigante per poi raggiungere gli spettatori, per l’occasione radunati 100 metri più in basso sul fondo della Grande Caverna. Dalla volta, sulle note della banda, scenderà la Befana accompagnata da tanti altri amici: Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e tanti altri. Una volta atterrati tra il pubblico potranno finalmente rallegrare i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti invece un gruppetto di Vichinghi preparerà il classico “Gran Pampel”, bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta, che scalda gli animi degli speleologi nel corso delle loro adunate.

Dove acquistare i biglietti

Per agevolare l’ingresso allo spettacolo, evitando la coda alla cassa, sarà proposta la prevendita online dei biglietti: a partire dal 30 dicembre 2019 fino al 05 gennaio 2020 si potranno acquistare i biglietti sul sito www.grottagigante.it fino al raggiungimento del numero massimo stabilito per la prevendita (500).

Ulteriori 500 biglietti saranno acquistabili in loco, presso la biglietteria della Grotta Gigante, solo il giorno 6 gennaio a partire dalle ore 10. Si informa che il numero massimo di partecipanti ammessi è di 1.000. Il 6 gennaio lo spettacolo inizierà alle ore 15.00, la biglietteria sarà comunque attiva dalle 10.00 e si potrà già entrare in Grotta a partire dalle ore 14. La partecipazione sarà gratuita per bambini e ragazzi fino ai 12 anni compresi, mentre il costo per gli altri spettatori sarà di € 10,00 a persona. Informazioni allo 040.327312 o via e-mail a info@grottagigante.it . Per l’occasione si informa che le consuete visite guidate saranno garantite fino alle ore 12.00, ultimo tour della giornata, e riprenderanno regolari da martedì 7 gennaio. Si ricorda che la Grotta Gigante durante le festività è aperta regolarmente con visite guidate ogni ora dalle 10.00 alle 16.00. Chiusa mercoledì 1 gennaio 2020.