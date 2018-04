Ben Harper esclusivo show voce e chitarra ai Laghi di Fusine

Un evento unico e straordinario immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia per la nuova edizione del No Borders Music Festival, il celebre festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, geografici, etnici e sociali in un comprensorio, quello del Tarvisiano, davvero esclusivo ai piedi delle Alpi Giulie. Vincitore di 3 Grammy Awards, vanta 15 album in studio, tour mondiali ovunque esauriti, è uno tra i migliori cantautori, chitarristi e performer di tutti i tempi: è Ben Harper il primo grande nome annunciato dal No Borders Music Festival che sabato 11 agosto, alle ore 2 del pomeriggio, sarà protagonista di un esclusivo show voce e chitarra ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, che saranno raggiungibili a piedi e in bicicletta per una immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito.

I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 11 aprile online sul circuito ufficiale Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nei circuiti stranieri Eventim.si e OeTicket.com

Nato il 28 ottobre 1969 in California, Ben Harper si avvicina alla musica molto presto, specializzandosi nell’uso di una chitarra slide molto popolare negli anni ’30, la Weissenborn, con la quale può riflettere al meglio le sonorità blues che lo fanno apparire sin da subito come un emulo del grande Robert Johnson. La sua passione per la musica moderna è invece incarnata da nomi come Jimi Hendrix e Bob Marley, capacità di apportare intensità ed energia alla sua proposta musicale e al suo stile, davvero unico e inconfondibile.

A partire da Welcome To The Cruel World, il suo album d’esordio del 1994, Ben Harper ha pubblicato quindici album in studio, vincendo 3 Grammy Awards e registrando tour mondiali ovunque esauriti, che gli hanno permesso di affermarsi come un cantautore straordinariamente prolifico e uno tra i migliori performer di sempre, capace di spaziare tra più generi (blues, folk, soul, reggae e rock) miscelando temi personali con tematiche politiche. Rolling Stone ha acclamato i suoi pezzi come “gioielli di unico e squisitamente tenero rock’n’roll, Billboard ha scritto che “la sua musica ci ricorda la bellezza e la potenza della semplicità”.

Attualmente in tour assieme a Charlie Musselwhite, il leggendario bluesman armonicista statunitense (il 23 e 24 aprile a Milano al Fabrique), in estate Ben Harper terrà solamente 4 esclusivi show europei: a fine giugno in Danimarca a Copenaghen, poi assieme agli Innocent Criminals il 12 agosto al Boomtown Fair di Winchester nel Regno Unito, il 16 agosto al Rototom Sunsplash a Benicassim in Spagna e sabato 11 agosto da solo, voce e chitarra, ai Laghi di Fusine nel Tarvisiano, per quello che si appresta a diventare uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate musicale Mitteleuropea.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e dall’agenzia VignaPR, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Tarvisio, PromoTurismoFVG, Banca Popolare Friuladria, Allianz Assicurazioni e ProntoAuto. Info sul sito www.nobordersmusicfestival.com