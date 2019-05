La Bioest 2019: 150 espositori e l'incontro con la "Land Art"

Oltre 150 espositori da tutta Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Musica, visite guidate, corsi gratuiti, dimostrazioni, attività per adulti e bambini, degustazioni e ristorazione, proposte vegetariane e vegane. Passeggiate a tema per scoprire la flora e la fauna. Torna sabato 1 (dalle 9 alle 21) e domenica 2 giugno (dalle 9 alle 20) BIOEST, la ventiseiesima edizione della tradizionale Fiera dei prodotti naturali e del biologico delle Associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato nel Parco di San Giovanni, promossa dall'Associazione Bioest - Gruppo Ecologista Naturista di Trieste in co-organizzazione con l'Amministrazione comunale.

Particolarmente ampia sarà come sempre la presenza delle associazioni - ben più di 50 - per un appuntamento che da sempre rappresenta un'attesa vetrina e offre una preziosa opportunità per informare, discutere e presentare progetti. Due intense giornate a ingresso libero per conoscere, provare, condividere e divertirsi tra degustazioni, risparmio etico, biocosmesi, benessere, salute, mostre, spettacoli, musica e animazione, sia per bambini che per adulti. La manifestazione è stata illustrata in Municipio dall'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati e al Volontariato, Lorenzo Giorgi, alla presenza della referente dell'associazione promotrice Bioest, Tiziana Cimolino con i soci Bruno Benvenuto, Oscar Garcia e Livio Dorigo.

“Prosegue un appuntamento molto sentito e apprezzato dai triestini nel fantastico contesto del Parco di San Giovanni – ha sottolineato l’assessore Giorgi – che promuove la tutela ambientale e un modello di vita biologico e che si auspica sia ancora una volta, come in tutti questi anni, sia molto seguito”. “Bioest - ha detto Cimolino - è una vera e propria festa di due giorni da vivere per tutta la giornata, insieme e in un ambiente piacevole. La manifestazione punta da sempre alla promozione del biologico e del naturale in un contesto ricco di significati e immerso nel verde attraverso l’organizzazione di eventi di musica, teatro e soprattutto tanta animazione. Quest’anno la manifestazione, si concentrerà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno e avrà per tema “...tutti giù per Terra” intesa sia come elemento che come pianeta. Cinque come sempre le aree interessate: Area Prato, Area Chiesa, Area Villas, Area Glicine e Sala Rosa.

Tra gli eventi più attesi, la realizzazione di un Telaio collettivo, le conferenze sulla pedagogia Steiner-Waldorf, gli incontri con le Mamme alla pari sull’importanza dell’allattamento naturale e i laboratori, anche per bambini. Novità di questa edizione, la pulizia della casa con prodotti naturali e la presentazione di microrganismi utili bioattivi. Confermata dopo il successo dell’anno passato la presenza di numerosi esponenti della Land-Art e i laboratori artistici con materiali semplici e naturali. Un gruppo di artisti della corrente (detta anche Earth Art o arte ecologica) che si esprime mediante interventi diretti sul paesaggio naturale si adopererà a creare delle opere che possano essere allestite nel parco e che possano rimanere come memoria della manifestazione.

I “Land Artist” recuperano il legame con la natura non con uno scopo ornamentale o romantico, ma intervenendo su di essa, modificandola e lasciando un marchio personale del loro passaggio. L'interesse verso un mondo ancora incontaminato ha alla base diverse ragioni, prima fra tutte la consapevolezza di un sempre più forte snaturamento del paesaggio dovuto alla corsa tecnologica. Verranno allestiti con semplici elementi naturali un laboratorio per adulti per imparare i rudimenti di questa disciplina artistica e uno per bambini e si procederà alla raccolta dei materiali, alla valutazione del paesaggio di collocazione e all’allestimento nello spazio e nel luogo. Uno dei momenti centrali sarà la realizzazione del Telaio condiviso nel corso di un particolare laboratorio condotto da Serena e Sara Buccardelli. Di particolare interesse anche gli incontri con le Mamme alla pari sull’importanza dell’allattamento naturale.

Tra gli eventi di spicco, si segnalano gli incontri su “La pedagogia Steiner- Waldorf”, la “Sessione Bioenergetica” e la “BioMusica”, le conferenze “La rinascita di una meraviglia”, “Comunicazione transartistica suono pittura”, “Pace femminista in azione”, “Al di là dei sogni.Il sud che resiste” e infine la presentazione del libro “Un giorno verrà” alla presenza dell’autrice Giulia Caminito. Sono in programma anche attività in palestra M, sui prati e nel Roseto e dalle 11 alle 19 giochi, divertimento e animazione per i bambini. Al centro della manifestazione sarà ancora una volta l'alimentazione a chilometro zero, con la presenza di produttori regionali e una serie di incontri tematici e laboratori anche per bambini a cura di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica, associazione di produttori, tecnici e cittadini-consumatori): sono in programma Biomerende e Biolaboratori anche per bambini e degustazione di prodotti biologici regionali.

Tra gli appuntamenti musicali, si esibiranno in concerto i Drunken Sailors e Twenty Years After, oltre alle esibizioni di Danze Greche con il Gruppo Orfeas e il Coro Messòghios a cura della Comunità Greco-Orientale di Trieste, Danza tradizionale africana e Percussioni tradizionali africane, gli incontri di Biosuono e i corsi di Campane tibetane. Tra le ulteriori novità, la mostra fotografica progetto Spazi Attivi Cultura della Società Legambiente Trieste Arci Servizio Civile arci. All’interno dello Spazio Energia Vitale, si potranno provare gratuitamente p per tutta la giornata, lezioni di Verci Yoga Posturale Dinamico, Tai Chi, Campane Tibetane, Yogoa Ginnastica Posturale, Taiso, Tai Chi e Yiquan, Karate, Hatha Yoga e Hatha Yoga Sound, Bagni di Suono, Saluto al Sole, Taiso Makotokay Karate, Asthanga Yoga e Body Fitness.

Per i più piccoli, sono previsti vari laboratori, animazione e giocoleria, “Racconti sull'erba” per i piccoli dai 3 ai 10 anni e “Racconti ad alta voce”. All’interno del progetto Pensieri Verdi si terranno infine delle passeggiate tematiche nel Parco di San Giovanni: l’incontro di orticultura con il Maestro contadino Roberto Marinelli (sabato alle ore 10), l’incontro con le api e la visita in apiario alla scoperta delle arnie con il veterinario Livio Dorigo e Roberto Superina (alle ore 10 di sabato e domenica) e le passeggiate alla scoperta degli oleoliti con Fulvio (sabato e domenica alle ore 15). Non mancherà naturalmente la ristorazione, con particolare attenzione per vegetariani e vegani. Un’area della fiera sarà dedicata ai prodotti marchiati AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) ed è prevista inoltre anche la presenza produttori e artigiani dalla Slovenia e dalla Croazia.

Tra le novità proposte, un’innovativa metodologia di pulizia della casa basata sui microorganismi. Va rimarcata infine la presenza di molte nuove associazioni del territorio che si presentano per la prima volta sulla piazza locale con nuove proposte e attività. Il tema di quest'anno, “... tutti giù per Terra”, infine, ricorda sia l’importanza della terra da coltivare che il coinvolgimento di tutti nella salvaguardia del pianeta, perché la sopravvivenza di ognuno è ad essa strettamente legata. E poi richiama anche il famoso gioco dei bambini perché – conclude la referente di Bioest – è soprattutto a loro che va il nostro messaggio rivolto a mantenere la Terra in buona salute nell’ottica della sua difesa anche attraverso consumo consapevole e buone pratiche”.

L’’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 1 giugno alle ore 11.00 alla presenza dell’assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi. I principali momenti della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming da Radio Fragola (FM 104.500-104.800, www.radiofragola.com). Per agevolare l'accesso alla fiera e il parcheggio delle autovetture, verrà garantita la presenza di steward. Le persone con ridotta mobilità avranno a disposizione infine spazi riservati. Programma completo su www.bioest.org e sulla pagina fecebook dedicata www.facebook.com/Associazione-Bioest. Per informazioni: Associazione Bioest - Gruppo Ecologista Naturista di Trieste sito web: www.bioest.org e-mail:info@bioest.org La fiera è raggiungibile con la linea 12 sul percorso piazzale Gioberti - ex OPP e anche con la linea 17 il cui capolinea si trova a brevissima distanza dall’ingresso superiore del parco. Trasmissione diretta dalla manifestazione a cura di Radio Fragola Sabato e domenica “streaming” su www.radiofragola.com

PROGRAMMA

Sabato 1 giugno

Ore 10.00 APERTURA MANIFESTAZIONE Area Chiesa

Ore 11.00 Nia esibizione Area Chiesa

Ore 11.00 CONFERENZA Pace femminista in azione - Tiziana Volta Silvia di Marino

Area Villas

Ore 11.00 SESSIONE BIOENERGETICA - Associazione Espande Area Rosa

Ore 12.00 INCONTRO con i produttori bio AIAB Area Rosa

Ore 15.00 CONFERENZA Sessione Bioenergetica Associazione Espande Area Rosa

Ore 15.00 INCONTRO con le MAMME ALLA PARI l’importanza dell’allattamento Area

Rosa

Ore 16.00 Animazione per i bambini Ass. Il Ponte Area Glicine

Ore 16.00 Associazione Bonsai Area Chiesa

Ore 17.00 CONFERENZA Al di là dei sogni Il sud che resiste Area Villas

Ore 17.00 Racconti sull’erba per bambini 3-10 anni Area Glicine

Ore 17.00 Pedagogia Waldorf Steiner ABAT Area Rosa

Ore 18.00 CORO Messòghios Area Chiesa Comunità Greca-Orientale di Trieste

Ore 18.00 CONCERTO DRUNKEN SAILORS Area Rosa

Ore 18.30 DANZE GRECHE Gruppo Orfeas Comunità Greco-Orientale di Trieste Area

Chiesa

Domenica 2 giugno

Ore 10.00 FESTA DELLA REPUBBLICA Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci Area

Villas

Ore 10.30 EVENTO InnSpirit Comunicazione transartistica suono pittura Area Glicine

Ore 10.30 Nia esibizione Area Chiesa

Ore 11.00 Sessione BioMusica associazione Espande Area Rosa

Ore 11.30 PRESENTAZIONE LIBRO Un giorno verrà con l’autrice Giulia Caminito Area

Villas

Ore 11.30 Animazione e giocoleria Torototelis Area Chiesa

Ore 12.00 Presentazione microrganismi utili bioattivi (aiutano nella pulizia della casa)

Nami Area Rosa

Ore 13.00 Degustazioni prodotti biologici regionali AIAB presentazione

Gruppo di Acquisto Area Rosa

Ore 15.00 INCONTRO Bioenergetica e Biosuono con Ornella Serafini e Stefano Specchiari Area Villas

Ore 15.00 MAMAYA Area Chiesa

Ore 16.00 CONFERENZA Hemp Revolution La rinascita di una meraviglia Area Rosa

Ore 17.00 Lettura ad alta voce a cura della maestra Monica Area Glicine

Ore 17.00 DANZE GRECHE Persifore Area Chiesa

Ore 17.00 OFFICINE ARTISTICHE Danze e percussioni africane Area Chiesa

Ore 18.00 CONCERTO TWENTY YEARS AFTER Area Rosa

Spazio Energia Vitale

Sabato

Ore 10.00 Verci Yoga Posturale e Dinamico - Veronica Vasko

Ore 11.00 Thai Chi - Metamorfosys

Ore 11.00 Campane Tibetane - Marina Marass

Ore 12.00 Yoga Ginnastica Posturale- Kokorozashi

Ore 13.00 TAISO- Kokorozashi

Ore 14.00 Tai Chi e Yiquan - Asd Tanglang Wugong

Ore 15.00 Campane Tibetane - Armonicamente

Ore 16.00 Karate - Taiso - Kokorozashi

Ore 16.00 Suonare le campane tibetane - Armonicamente

Ore 17:00 Hatha Yoga - Metamorfosys

Ore 17:00 Hatha Yoga Sound - con i suoi armonici Armonicamente

Ore 18.00 Yoga - Guido Marotta

Ore 19.00 Bagni di suono - Armonicamente

Domenica

Ore 10.00 Saluto al Sole - Metamorfosys

Ore 11.00 Hatha Yoga - Metamorfosys

Ore 12.00 Thai Chi Yiquan - Asd Tanglang Wugong

Ore 13.00 Yoga ginnastica posturale - Kokorozashi

Ore 14.00 Taiso Makotokay Karate - Kokorozashi

Ore 15.00 Campane Tibetane - Marina Marass

Ore 16.00 Thai Chi - Metamorforfosys

Ore 16.00 Suonare le Campane Tibetane - Armonicamente

Ore 17.00 Hatha Yoga sound - con i suoni armonici Armonicamente

Ore 17.00 Asthanga Yoga - Metamorfosys

Ore 18.00 Body Fitness - Kokorozashi Dojo

Salvo diverse indicazioni, tutte le attività si svolgeranno sul prato a fianco e lato della

palazzina M

- sui prati con il gruppo SacreRadici e nel Roseto con l’Ass. Equilibrae

- ATTIVITA IN PALESTRA M con Formamentis

- dalle ore 11.00 alle 19.00 GIOCHI E DIVERTIMENTO con l’Associazione L’albero della

vita

ANIMAZIONE con i bambini con l’Associazione il Ponte

LAND ART

Laboratorio con semplici elementi naturali con l’Associazione il Sestante

sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00

domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

con Serena e Sara Buccardelli laboratorio su Telaio collettivo

Mostra fotografica progetto Spazi Attivi Cultura della Società Legambiente Trieste Arci

Servizio Civile Arci

Progetto Pensieri Verdi

Sabato e domenica ore 10.00: incontro e visita in apiario con Livio Dorigo e Roberto

Superina

Sabato ore 10.00: incontro di orticoltura con Roberto Marinelli

Sabato e domenica ore 15.00: passeggiate alla scoperta degli oleoliti con Fulvio