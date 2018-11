I biscotti di Saba, Svevo e Joyce all'Eppinger con letture musicali

Giovedì 8 novembre dalle ore 19 fino le 21 avrà luogo all'Eppinger Cafè la “Festa del biscotto unico”, tra dolci e letteratura. Una serata autunnale dolce, leggera e divertente, a base di pastafrolla e profumata alla vaniglia, come davanti ad una tazza di the.

Una serata per frequentatori di librerie e di pasticcerie, per intenditori di biscotti, di parole e di sapori, questa festa vuole celebrare la produzione dei Biscotti dei Letterati, omaggio a tre grandi scrittori del ‘900: Umberto Saba, Italo Svevo e James Joyce.

Elke Burul e Stefano Bembi, alla lettura ed alla fisarmonica, insaporiranno piacevolmente la serata, organizzata da Maurizio Stagni ed Eppinger caffè.