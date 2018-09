Blow Out presenta abcinema: cinema e Netflix

Nuovo appuntamento con ABCinema: il cinema raccontato in una serie di appuntamenti per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte.



Questa volta i conduttori della trasmissione radiofonica Blow Out - frequenze cinefile approfondiranno uno degli argomenti cinematografici più infuocati del momento: il duello (?) tra Netflix e sala cinematografica, scatenato dall'assegnazione del Leone d'Oro a Roma di Alfonso Cuarón.



L'appuntamento è fissato per martedì 18 settembre alle 17:30 in Mediateca de La Cappella Underground: non mancate! ;)