"Bluenergy Electric Run", dagli Stati Uniti arriva una corsa da 10 mila persone

Bluenergy Electric Run a Trieste, 16 giugno 2018

„

Sabato 16 giugno 2018 Trieste verrà illuminata dalla "Bluenergy Electric Run", la gara di corsa non competitiva lunga cinque chilometri. Il format, nato a fine del 2012 negli Stati Uniti, ha guadagnato molto successo e l'evento è già approdato a Miami, Las Vegas, Amsterdam e molte altre grandi città.

L'evento

Per la Bluenergy Electric Run, realizzata da Vega Events in collaborazione con il comune di Trieste, sono attesi dieci mila partecipanti e si calcola un ritorno economico di oltre un milione di euro per il territorio tra alberghi, ristoranti, bar e trasporti. I partecipanti saranno immersi in luci fluorescenti, effetti scenici e archi luminosi. In piazza Unità d'Italia, approdo della corsa, sarà presente un palco e la serata sarà animata da dj set e performers professionisti. "La corsa tocca un tema importante, quello del benessere e della salute, in una cornice storica e culturale come quella di Trieste" ricorda il direttore generale di Vega Events Matteo Bassi. La serata inizierà alle 20 per poi concludersi circa all'una di notte.

Sicurezza

Per quanto riguarda la misure di sicurezza, tutte le precauzioni dettate dalla questura che dalle norme vigenti sono state prese. Saranno presenti transenne fronte palco e, alla zona di partenza, la verifica degli accessi. I partecipanti non arrivano solo della regione, ma anche da Croazia, Slovenia, Austria e dal nord e centro Italia.

Biglietti

L'acquisto dei biglietti è disponibile sul sito di Electric Run Italia e all'interno degli store Sportler di Udine, Trieste e Pordenone. I biglietti hanno il prezzo di 20,50 euro a persona (prezzi agevolati per famiglie, gruppi, bambini). Per ogni biglietto una quota verrà donata in beneficenza all'Area Giovani Cro di Aviano, legata a Vegas Events da cinque anni.

Ritorno economico

Gli organizzatori della corsa hanno stretto accordi con Federalberghi Trieste per consentire a tutti i partecipanti alla corsa dei pacchetti che, oltre al pernottamento e all'accesso all'evento, comprendano visite guidate e molto altro per scoprire il territorio non solo di Trieste, ma anche del resto della regione. "La notte prima della corsa ci sarà Musei Aperti a Trieste." ricorda Pierpaolo Roberti, assessore della regione Friuli Venezia Giulia ad Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche comunitarie. "Vogliamo garantire un weekend lungo sul territorio." Accordi presi anche con la direzione regionale Fvg di Trenitalia spa, che presterà servizio per corse extra, da e verso Udine, all'inizio e al termine della manifestazione.

Sponsor Bluenergy

L'azienda friulana, main sponsor dell'evento, sarà presente lungo tutto il percorso di gara con delle "stazioni di ricarica" per regalare gadget luminosi a tutti i corridori. "Bluenergy ha creduto subito in questo evento, perchè coinvolge giovani e famiglie." dichiara il responsabile marketing dell'azienda Stefano Luperto. "L'iniziativa ci ha coinvolti subito per la sua originalità e crediamo che questa prima edizione debba essere uno degli appuntamenti clou di questa primavera/estate in Friuli. Crediamo che la manifestazione contribuirà a creare ulteriore attrattività per tutta la regione."