La "Boba de Borgo" arriva a Opicina: presentazione al Wine Bar Piccolo

La Boba de Borgo arriva anche a Opicina: il gruppo facebook "Vivere Opicina e l'Altipiano" in collaborazione con il "Wine bar Piccolo" (via di Prosecco 15) hanno deciso di organizzare lunedì 15 aprile alle 18 un bellissimo evento per far conoscere più da vicino il libro "Il manuale della Boba de Borgo" alla presenza della "boba" Uolter, che attraverso il programma "Macete", in onda su Telequattro, sta spopolando nel web.

A un mese esatto dall'uscita, i due autori Flavio Furian e Massimiliano Maxino Cernecca presenteranno nuovamente ai presenti il manuale per diventare delle vere bobe de Borgo (edito da Bora.la). Presente ovviamente Uolter, che per l'occasione avrà anche la mano libera dal caliceto e potrà dedicare le copie dei libri. I libri sono disponibili in libreria (a Opicina in cartolibreria da Giorgio) e saranno anche in vendita durante la presentazione, assieme a tutto il merchandising (magliette, tazzine, spille, magneti).