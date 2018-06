"Bolle ai Topolini 2018": una giornata per far provare ai più giovani l'emozione di respirare sott'acqua

“Bolle ai Topolini” è la giornata dedicata ai ragazzini/ne tra gli 8 ai 14 anni per provare l’emozione di respirare sott’acqua in sicurezza.

Anche quest’anno il CST ha deciso di allestire la manifestazione presso i Topolini della riviera di Barcola, per dare una maggiore visibilità a questo sport che rischia di essere poco conosciuto e, soprattutto, spesso falsato da erronee convinzioni e luoghi comuni.

Ad accompagnare in mare i piccoli partecipanti, garantendone la sicurezza oltre che il divertimento, saranno gli istruttori del CST, Circolo Sommozzatori Trieste, che si metteranno a disposizione la mattinata del sabato per questo “battesimo della subacquea”.

Quest’anno sarà presente anche una delegazione di Legambiente che intende sensibilizzare i partecipanti sul rispetto dell’ambiente, facendo compilare, a chi lo desidera, un breve questionario sui rifiuti individuati sott’acqua.

Programma:

- l’iniziativa avrà luogo sabato 23 giugno

- le uscite si susseguiranno ogni mezz’ora, dalle 9:00 alle 11:00.

- per motivi assicurativi sono necessari:

l’iscrizione ed il possesso della tessera Fipsas (€ 10.00), che si può effettuare anche in loco e la

presentazione del certificato di idoneità normalmente richiesto per la pratica sportiva non agonistica.

Per conoscere l’orario esatto (su prenotazione) e le modalità della visita è sufficiente contattare la segreteria del C.S.T. mercoledì e venerdì, dalle 19:00 alle 20.30 (040826576 oppure 3404761233 - info@circolosommozzatoritrieste.it).



Il Circolo Sommozzatori Trieste (C.S.T.), è una importante realtà sportiva triestina, che nasce nel 1986 per volontà di un gruppo di Istruttori della Scuola Federale d'Immersione della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) con l’intento di insegnare la subacquea e promuovere la cultura del mare nelle sue varie forme, dall’agonismo al volontariato, dalla ricerca al sostegno alla disabilità.

“Bolle ai Topolini” si inserisce nel quadro di attività che il Circolo Sommozzatori Trieste propone ogni estate per avvicinare e sensibilizzare giovani e adulti alla conoscenza del prezioso ecosistema marino.

In particolare, durante la stagione estiva, il C.S.T. organizza, presso lo stabilimento balneare "Sirena" di Grignano, corsi settimanali di MiniApnea e MiniAra, rispettivamente per ragazzini di 8-14 e 10-14 anni, per far loro apprendere l’uso corretto di maschera e pinne ed imparare le tecniche per effettuare in tutta sicurezza brevi immersioni con autorespiratore, accompagnati da un Istruttore.