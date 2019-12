BoraFest - Outdoor Winter Festival; alla scoperta delle bellezze del Carso transfrontaliero

Non solo fatica e kilometri da macinare per gli specialisti del trailrunning. In occasione della S1Corsa della Bora si terrà, infatti, la 1° Edizione del “Bora Fest – Outdoor Winter Festival”, che dal 4 al 6 gennaio offrirà ai curiosi innumerevoli proposte per vivere una giornata diversa dalle altre e scoprire le bellezze sterminate del Carso triestino e sloveno.

Sabato alle 10.30 l'Asd “PerForm” accompagnerà i partecipanti alla scoperta del centro di Trieste attraverso la tecnica del Chi Walking, disciplina che si focalizza sulla postura e sulla respirazione. Alle 15 invece sarà proposta la visita alle Grotte di San Canziano, patrimonio dell'Unesco. Il tardo pomeriggio e la sera saranno dedicate agli azzurri del trail che alle 17 presenzieranno al convegno “80k (off) road to 2021- La programmazione tecnica verso un obiettivo” e poi ceneranno con gli appassionati alle 19.30 presso l'Hotel Riviera.

Domenica 5 il programma sarà ancora più folto e variegato. Alle 8.30 partiranno gli iscritti alla pedalata non competitiva“Bora, Bike & Fun”, organizzato dal gruppo “No Border Adventure” per intraprendere un viaggio di 87km e 1500 D+, utilizzando unicamente il Gps.

Alle 9 la Sottosezione di Muggia del C.A.I – S.A.G organizzerà un'escursione aperta a tutti sui sentieri del Carso di San Servolo, con partenza e arrivo a Dolina.Alle 10, sarà lasciato spazio agli amici a quattro zampe, protagonisti della S1Dog, curata da U.CI.O (Unità Cinofile Operative Onlus), che si svolgerà tra i boschi di Visogliano.

Per gli amanti delle cavità sotterranee alle 11 e alle 13 sarà possibile conoscere la Grotta Valentina accompagnati dal Gruppo Speleologico San Giusto Trieste.

Infine lunedì 6 gennaio sarà il giorno della Marcia della Bora, la prova family della Corsa della Bora, in cui gli iscritti, con partenza fissata dalle 9 alle 10 al Campo Sportivo di Visogliano, si incammineranno per affrontare un tracciato di 6 o 13km, contraddistinto dalla presenza di gustosi ristori con prodotti enogastronomici locali.

Per iscriversi agli eventi e maggiori informazioni si può visitare il sito www.s1trail.com.