Stiria, passeggiate in bici e a cavallo: break di primavera all'insegna di divertimento e relax

Elegante, barocca ed immersa nella natura, Maribor è la città da cui partono le “Strade del Vino”, i percorsi enoturistici della Stiria slovena che si irradiano fino in Austria, attraversando un paesaggio incantevole. Qui, cullato da dolci colline puntellate di vigneti e borghi senza tempo, sorge il Mond di Šentilj, un resort 4 stelle superior con arredi e soluzioni architettoniche avveniristiche in costante dialogo con il territorio e le sue ricchezze.

Il primo enoresort della Slovenia offre l’opportunità di evadere dalla routine quotidiana per un break di primavera all'insegna di divertimento e relax. Dopo aver ammirato i capolavori del castello di Betnava (chiamato anche "Versailles di Maribor") e dei palazzi barocchi della città, ci si può dedicare a piacevoli escursioni in bicicletta o a cavallo alla scoperta di cantine vinicole pluripremiate, e raggiungere il celebre “cuore” di Svečina, iconica sagoma disegnata ad arte da un sentiero che si snoda sinuoso tra i filari. Un’occasione unica per scoprire le tecniche di vendemmia, ancora basate su antiche pratiche tradizionali, di etichette pregiate come il Riesling Italico, il Sauvignon, il Traminer, il Moscato Giallo, il Sylvaner Verde e il Pinot Grigio.

Da non perdere una sosta alla SPA del Mond, che propone coccole “inebrianti” a base di uva, mosto e vino. Tra i rituali di bellezza va segnalato il trattamento che sfrutta le proprietà antiossidanti ed emollienti della crema peeling ai semi di uva: i polifenoli dei vinaccioli contrastano l’invecchiamento cutaneo, favorendo la microcircolazione sanguigna. Un effetto rivitalizzante assicurato anche dalla maschera allo yogurt con uva, un elisir dallo straordinario potere depurativo e astringente, che facilita una profonda pulizia e la chiusura dei pori, garantendo una pelle liscia e morbida in vista delle tiepide giornate primaverili.

Per un rilassante weekend nella Stiria Slovena, anche in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, il Gruppo Hit propone pacchetti di 2 notti all’Hotel Mond di Šentilj, situato a pochi chilometri di distanza da Maribor, a partire da 169 euro a persona. La quota comprende 2 notti in mezza pensione, benvenuto in camera con frutta fresca e secca e bottiglia di vino, degustazione di etichette del territorio, gita sulle strade del vino e ingresso al centro benessere “Sky Wellness”, che propone massaggi e inebrianti trattamenti di bellezza a base di uva, mosto e vino. Informazioni: www.hit.si/it.