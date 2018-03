BRI-ES, a Udine l'iniziativa per migliorare il collegamento tra la formazione professionale e l'industria

Si terrà a Udine giovedì 15 marzo 2018 la conferenza internazionale BRI-ES (Bridging industry with secondary and post-secondary education), un'iniziativa che ha come obiettivo quello di migliorare il collegamento tra la formazione professionale e l'industria, con il conseguente aumento dello scambio di "buone pratiche" in tutta la regione Alpe Adria.

Giunto alla quarta edizione, BRI-ES si svolge ogni anno in un Paese diverso e quest'anno è organizzato dall’ISIS "Cankar-Vega-Zois" di Gorizia, dall’ISIS "J. Štefan" di Trieste e dall'EnAIP Friuli Venezia Giulia, che ospita l'evento nella sua sede di Pasian di Prato (UD).

Vi parteciperanno docenti e allievi di scuole tecniche e professionali provenienti da diversi Paesi europei (Austria, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Bosnia-Herzegovina, Ungheria), che incontreranno il mondo delle imprese.

A partire dalle ore 10.30 all'EnAIP di Pasian di Prato sono previsti alcuni interventi di dirigenti e imprenditori sul tema della Formazione e dell’Istruzione rispetto allo sviluppo dell’occupazione giovanile. Contemporaneamente, durante la giornata, gli studenti suddivisi in gruppi misti rispetto alla nazionalità si alterneranno in prove tecniche di meccanica, elettronica, falegnameria, carpenteria e lavorazioni meccaniche, alla fine delle quali risulteranno vincitori coloro che saranno riusciti a lavorare meglio in team.

Il programma dettagliato dell'evento sarà disponibile a breve.

Per informazioni EnAIP Friuli Venezia Giulia Via Leonardo da Vinci 27, 33037 Pasian di Prato (UD) Tel. 0432.693611 / Fax 0432.690686 / info@enaip.fvg.it