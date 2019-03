"Buon compleanno Ferlinghetti" con Lorenzo Acquaviva al Caffè San Marco

Lawrence Ferlinghetti compie 100 anni. Il più grande poeta americano vivente, uno dei padri della Beat generation, scopritore e amico di Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Corso e tanti altri raggiunge questo importante traguardo. Poeta, narratore, ma anche pittore, memoria di quegli anni che hanno segnato la cultura americana del dopoguerra, Ferlinghetti con la sua libreria e casa editrice City Lights di san Francisco è l’ editore del movimento beat e rappresenta una generazione che venne definita battuta, ma anche beata, che rifiutava l’apatia e il cinismo per riscoprire la ‘gentilezza e coltivare la gioia del cuore’ Una vera e propria scelta esistenziale: autenticità, solidarietà, randagismo, antimaterialismo, adesione alle filosofie orientali.

Ferlinghetti, di origini italiane, il padre era nato a Brescia, pubblica nel 1956 la poesia Urlo, che fu processata per oscenità e divenne un caso in tutta l’ America, diventando il manifesto della poesia beat. Il 24 marzo il Caffè San Marco si collegherà con la City Lights Bookstore di San Francisco, dove alcuni dei suo amici più cari i poeti Agneta Falk, Jack Hirschman e Neeli Cherkovski gli renderanno omaggio leggendo alcune sue poesie. Contestualmente Lorenzo Acquaviva racconterà Ferlinghetti che ha incontrato a San Francisco alcuni anni fa e leggerà alcune delle sue poesie più belle, aprendo il microfono a chiunque voglia portare un regalo poetico per celebrare questo grande poeta. Partecipa il bluesman Franco Toro Trisciuzzi. Prima verrà proiettato il documentario Caffè Trieste di cui Lorenzo Acquaviva è autore assieme a Chiara Barbo, per la regia di Andrea Magnani.

L’ evento inizia alle ore 20, 30 ed è organizzato da La Cappella Underground, il Festival Approdi Trieste, l' Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante l’ impresa culturale e T i e l l e Z e t a.