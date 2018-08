Caccia al tesoro a Trieste con "L'Ordine dell'alabarda" il 22 settembre

Trieste 306 d.C. – 7 ottobre



E’ una giornata limpida, cielo terso, nonostante stia per arrivare l’autunno. Il foro è animato da diverse persone, tutte affaccendate in diversi compiti.

Un bambino, che sta inseguendo alcuni gabbiani, nota qualcosa di strano, in cielo. Inizia a gridare, mentre ciò che ha visto diventa sempre più grande.

Poi un rumore fortissimo spaventa tutti i presenti: nel mezzo della piazza è caduto qualcosa. Prima che la polvere sparisca, un uomo anziano aiutato da due giovani si avvicina all’oggetto, lo prende e grida: “Giusto aveva ragione! Sergio ha compiuto la sua missione”. E con quella cosa in mano, sparisce tra la folla.



L’alabarda di San Sergio rimase nascosta per quasi mille anni e poi, nel medioevo, la comunità cristiana trovò finalmente un luogo dove proteggerla: la cattedrale di San Giusto. Per secoli è stata protetta da un ordine di adepti: ora quell’ordine sta sparendo e ha bisogno di nuovi membri che difendano l’alabarda.

Siete pronti ad entrare nell’ordine?



Dettagli della caccia al tesoro a Trieste

Data: 22.09.2018 – ore 16:00 in Piazza della Cattedrale

Durata: circa 3 ore

Prezzo:



– 20€ a persona con pagamento anticipato via bonifico entro lunedì 31 luglio

– 22€ con paypal entro il giorno prima dell’evento

compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata) e aperitivo finale al Copacabana (una bibita piccola e tranci di pizza).



Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di un mistero, ma anche di un po’ di sano divertimento! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire il centro della città!



Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, scarpe comode e uno smartphone (ne basta uno per ogni squadra) con connessione web attiva!

Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra ve la troviamo noi!)



L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.