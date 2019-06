A Trieste arriva la caccia al tesoro "I diamanti dell'imperatrice"

La famosa ladra, in arte Audrey Hepuburn, ha colpito ancora! Dopo esser stata identificata come la colpevole del furto del diamante più grande del mondo a Milano, ora è stata fermata a Trieste con l’accusa di aver rubato i diamanti dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria.

Dove li avrà nascosti? Di sicuro, a Trieste e abbiamo bisogno di aiuto per ritrovarli!



Play the City vi aspetta a Trieste, per un evento senza precedenti. Un gioco urbano alla scoperta degli indizi che vi porteranno a scoprire dove è stato nascosto il tesoro di Maria Teresa, sottratto da una famosa ladra. Tra anguste viette, palazzi storici, chiese e piazze affascinanti, dovrete dimostrarvi ottimi osservatori e abili investigatori per decriptare i messaggi che nascondono la refurtiva.



DETTAGLI CACCIA AL TESORO A TRIESTE:

Data: domenica 30.06.2019– ritrovo alle ore 15:30 (in Piazza Unità d’Italia vicino ai portici del comune).



Durata del gioco: circa 3 ore



Prezzo a persona:

– 20€ con pagamento anticipato via bonifico entro lunedì 22 giugno

– 23€ con Paypal o Satispay entro venerdì 28 giugno

compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata)



Gratuità per bambini al di sotto degli 11 anni accompagnati da almeno 2 adulti paganti.



Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca del nascondiglio dei diamanti di Maria Teresa! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire i segreti di una città dal fascino ineguagliabile!



Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!



Maggiori informazioni qui: https://www.playthecity.it/events/caccia-al-tesoro-trieste-30-06-19/



Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza