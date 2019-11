Al Miela una serata dedicata al trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino

Una serata-evento, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, per ricordare l’avvenimento simbolico che ha segnato la fine del comunismo in Europa e concluso il cosiddetto “secolo breve”.

ore 19.00:

NON DICIAMOCI DUNQUE ADDIO

dialogo fra Vittorio Vidali e Tina Modotti

regia di Igor Pison

con Alessandro Mizzi e Giustina Testa

Il leggendario comandante Carlos intreccia un dialogo sospeso tra sogni e malinconie con Tina Modotti, a lungo sua compagna di vita e di militanza.

Al termine dello spettacolo:

IL 1989 E LA FINE DELLE ILLUSIONI

una lezione magistrale dello storico Marcello Flores sul tema

organizzazione: Bonawentura e Irsrec Fvg