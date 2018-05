Cafè Rossetti: ricchissimo programma tra apertivi in musica e incontri letterari

Il Café Rossetti guarda sempre più alla cultura. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa - alla quale sono intervenuti il Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - il Rossetti, Sergio Pacor, il Presidente della Società Cooperativa Sociale Torrenuvola, Giovanni Chessa, il Direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - il Rossetti, Franco Però, i Direttori artistici di Jazz Club Forever, Stefano Franco e di Cafè Rossetti Musica, Stefano Sacher il ricchissimo programma dei primi tre mesi del 2018.

La Società inoltre, assente l’ideatore e curatore Alberto Gaffi, ha presentato anche gli Incontri Letterari chiamati "Sei autori in cerca del personaggio". Fino al 15 luglio prevede ben 39 appuntamenti, tra eventi anche ospitati, concerti (il venerdì sera dopo gli spettacoli del Teatro e il sabato prima delle rappresentazioni), un primo esperimento di Aperitivi in musica la domenica mattina e, il giovedì, gli incontri letterari all’ora dell’aperitivo. Era presente in sala anche il pianista di fama internazionale Simone Sala, protagonista del prossimo concerto di sabato 19 maggio alle ore 18.30.

L’intendimento dei nuovi gestori, la Società Cooperativa Sociale Torrenuvola, è guardare alla qualità e alla trasversalità della proposta, in grado di abbracciare il gusto di tutti i frequentatori del teatro e dei cittadini in genere, che non è soltanto gastronomico, ma anche culturale con aperitivi artistici, musicali e letterari, concerti e performance dopo teatro.

Il Presidente del Teatro Stabile del Fvg, Sergio Pacor, esprimendo il proprio apprezzamento per la qualità e la varietà delle proposte (dal jazz alla musica colta, classica e da camera fino agli incontri letterari) del ricco programma presentato oggi (sono oltre 100 gli eventi previsti fino a dicembre), ha sottolineato positivamente la continuità dell'offerta culturale, atta a garantire una presenza di pubblico anche durante il periodo di chiusura estivo del Politeama. L'auspicio formulato è che, con questa nuova gestione, il cafè Rossetti - ha affermato - possa assumere un ruolo culturale. «Così come il pubblico sta rispondendo molto bene alla programmazione del Politeama Rossetti, siamo certi che farà lo stesso con gli eventi al caffè. Procedendo su questa linea e di concerto con il Teatro, siamo - ha concluso - certi che l’attività del café Rossetti avrà successo».



Il Direttore del Teatro Stabile del Fvg, Franco Però, ha ribadito l'importanza del fatto che la programmazione degli eventi al cafè Rossetti si leghi a quella del teatro. «In questi primi mesi - ha osservato - abbiamo già potuto gradire delle anticipazioni e da adesso vedo che inizieranno alla grande: i nostri più fervidi auguri per questa avventura».«La Cooperativa Sociale Torrenuvola – ha riferito il Presidente, Giovanni Chessa - per statuto svolge attività senza fini di lucro in vari settori allo scopo di creare occasioni di lavoro, anche per persone con disagio sociale. Da alcuni campi classici (pulizie, giardinaggio, manutenzioni, guardiania, servizi di caffetteria) ha ampliato e sviluppato la portata della sua missione e affrontato settori come l’edilizia sociale e turistico-ricettiva, i servizi alberghieri, quello del cucito commerciale e didattico e l’attività di bar e ristorazione».

«L’occasione di cimentarsi con una importante gestione come quella del café Rossetti, grazie al favorevole accoglimento delle proprie proposte da parte del Teatro Rossetti, è di grande stimolo per potenziare questo settore di attività che offre occasioni d’impiego per cuochi, aiuto cuochi, camerieri, personale di sala e tecnici; tutti selezionati, formati e inseriti in un ambizioso progetto di ulteriore valorizzazione di un luogo caro ai triestini. Il progetto comprende una proposta di attività musicali e culturali che viene vista anche come offerta di lavoro ai musicisti, soprattutto ai giovani talenti emergenti che troveranno nel locale di Largo Gaber 2 un palco per le loro esibizioni che mirano a permettere loro di esprimere la loro arte davanti ad un pubblico e guardare con fiducia a un nuovo possibile percorso professionale che li possa gratificare adeguatamente. Ringrazio il CdA del Teatro Stabile – ha concluso Chessa - per la fiducia accordata».

Tre i filoni principali su cui si fonda il progetto “CaféRossettiMUSICA e non solo”:

• CAFE’ROSSETTI MUSICA affidato alla Direzione artistica del M° Stefano Sacher che spazia tra musica classica, classica moderna, jazz e pop e ha per titolo C’E’ MUSICA & MUSICA;

• CAFE’ROSSETTI JAZZ CLUB, a cura del Direttore artistico Stefano Franco, che riprende l’intramontabile tradizione della musica jazz, in particolare dello swing, già per tanti anni suonato nel locale, dal titolo JAZZ CLUB FOREVER;

• CAFE’ROSSETTI CULTURA che, non trascurando l’offerta di diretto contatto con autori, personaggi, artisti, operatori culturali così apprezzata dai triestini, privilegia la ricerca di fili conduttori per piccole stagioni monografiche. Per il primo trimestre previsto un primo ciclo di incontri intitolato LARGO GIORGIO GABER 2: SEI AUTORI IN CERCA DEL PERSONAGGIO ideato da Alberto Gaffi (ItaloSvevo editore) che metterà a confronto scrittori guidati nelle loro opere dall’intrigante tema del personaggio da scoprire (da parte loro) e non della storia che lo costruisce (da parte del lettore).I SABATI

I VENERDI’

I GIOVEDI’

IL PROGRAMMA:

MAGGIO

- Giovedì 17 maggio: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Gian Mario Villalta parla con Alberto Gaffi del personaggio Giuseppe, dal suo romanzo La bestia da latte, SEM ed.

-Sabato 19 maggio: “CafèRosettiMUSICA” (18:30-19:30)

SIMONE SALA-PIANO RECITAL: Tra Jazz e Classica. Vincitore di oltre trenta concorsi internazionali, musicista vulcanico e poliedrico, interprete di un ampio repertorio classico da Bach ai contemporanei, ma anche eccellente compositore e personalissimo interprete jazz, il pianista Simone Sala presenterà suoi lavori e standard rivisitati.

-Domenica 20 maggio: “CafèRosettiMUSICA” (11-12:30)

Nectaria Delgadillo (violoncello), Luca Sacher(pianoforte). Il duo violoncello pianoforte dalle Sonate di Beethoven in poi rappresenta sempre una sintesi tra espressività impetuosa, delicato ripiegamento intimistico, potente baldanza tecnica. Il duo Delgadillo-Sacher, proveniente dagli USA, proporrà un’ampia panoramica musicale partendo dallo stesso Beethoven per giungere alla complessità novecentesca.

EVENTO ospitato

- Giovedì 24 maggio: “Sulla via della Goccia d’Acqua”

Evento fuori programma ospitato La storia di Emilio Comici. Proiezione di film documentario a cura delle Associazioni pratica sportiva di montagna.

- Venerdì 25 maggio: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

Swing Night a cura di Trieste Swing

-Giovedì 31 maggio: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Paolo Bianchi parla con Alberto Gaffi del personaggio Emilio Rivolta protagonista dei suoi due romanzi Per sempre vostro, Salani ed. e L’intelligenza è un disturbo mentale, Cairo ed.

GIUGNO

-Venerdì 1 giugno: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

“Stefano Franco e il basso ostinato nel boogie woogie”. Lezione-concerto di e con Stefano Franco al pianoforte.

-Venerdì 8 giugno: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

“The Ladies Sing The Blues” – Prima serata di un ciclo incentrato sul blues e il rock’n’roll a cavallo tra Ray Charles e Chuck Berry con Stefano Franco al piano e la voce di Sophee Jay.

-Sabato 9 giugno: “CafèRosettiMUSICA” r (18:30-19:30)

Ethos, Romanticismo e modernità per 5 fiati: AAO Wind Quintet: musiche di Danzi, Rossini, Ibert, Farkas-Concerto da camera per quintetto di fiati. Ensemble prediletto dei compositori tra XIX e XX secolo il quintetto di fiati è un organico dalle grandi potenzialità e risorse, stilistiche e interpretative. Il quintetto di fiati nato all’interno di Amadeus Adriatic Orchestra, l’orchestra giovanile dell’Associazione Mozart Italia-sede di Trieste, raggruppa le prime parti dei fiati dell’orchestra in un programma di grande impatto e interesse.

-Domenica 10 giugno: “CafèRosettiMUSICA” (11-12:30)

Alt(r)e Frequenze: Quattro ottavini eseguiranno repertorio insolito e accattivante. Il “Piccolo” dell’orchestra non più relegato alle “scale sovra acute” del repertorio orchestrale, ma strumento solista con personalità. E’ questa la sfida.

-Giovedì 14 giugno: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Mary B. Tolusso dialoga con Sara Giorgione sui suoi personaggi Novella e Sofia protagoniste de L’imbalsamatrice Gaffi ed. e L’esercizio del distacco, Bollati Boringhieri ed.

-Venerdì 15 giugno: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

Serata di Bossanova con Stefano Franco e la magica chitarra di Domingo Lo Buono.

-Sabato 16 giugno: “CafèRosettiMUSICA” (18:30-19:30)

“Gioachino, mon amour”, Sonate a 4, fantasie e divertimenti per quartetto di fiati. Omaggio al grande pesarese in occasione dei 150 anni dalla morte. In collaborazione con Serenade Ensemble.

-Domenica 17 giugno: “CafèRosettiMUSICA” (11-12:30)

Trio TRI: esempi di composizioni per Trio d’Archi tra Classicismo viennese e ‘900. Dragana Gajic (violino), Lucy Passante Spaccapietra (viola) e Francesco Pinosa (violoncello).

-Giovedì 21 giugno: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Giorgio Biferali parla con Margherita Ingoglia del suo personaggio Silvia, protagonista del suo romanzo L’amore a vent’anni, Tunué.

-Venerdì 22 giugno: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

Letture di alcuni stralci de le Maldobrie con la voce recitante del poeta Massimo Sangermano intramezzate da brani dialettali classici della tradizione triestina rivisitati da Stefano Franco, tra cui una travolgente versione di "El tran de Opcina" e "Marinaresca" a cui si alterneranno pezzi originali composti per l'occasione.

-Venerdì 29 giugno: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

Prima serata della rassegna monografica sui Grandi del jazz: di scena il grande Duke Ellington con i grandi classici standard conosciutissimi dal grande pubblico eseguiti da Stefano Franco al piano accompagnato alla tromba da Flavio Davanzo.

-Sabato 30 giugno: “CafèRosettiMUSICA” (18:30-19:30)

“Il giro del mondo in 47 corde”: Patrizia Pandolfo interpreta il repertorio per Arpa attraverso i secoli.

LUGLIO

- Venerdì 6 luglio: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

“Disney in Jazz il grande jazz nei film Disney” Serata tra swing e cartoni animati con il grande disegnatore e musicista Franco Valussi al pennarello e clarinetto con bozzetti originali e disegni realizzati dal vivo. Al piano Stefano Franco.

- Sabato 7 luglio: “CafèRosettiMUSICA” (18:30-19:30)

Il giovane Wolfie. Arie mozartiane, note e meno note, per soprano e trio di fiati.

- Domenica 8 luglio: “CafèRosettiMUSICA” (11-12:30)

AAO Clarinet Ensemble. Concerto da camera per quartetto di clarinetti della AAO Orchestra Giovanile del FVG che propone esempi de letteratura per clarinetto/i a partire dal ‘700.

- Giovedì 12 luglio: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Anna Giurickovic Dato dialoga con Beatrice Cristalli del suo personaggio Maria, protagonista del suo romanzo La figlia femmina, Fazi ed.

- Venerdì 13 luglio: “Jazz Club” (21:00 - 23:30)

Serata di poesia e musica con letture su base Swing. Monografia dedicata al grande poeta Giorgio Baffo con musiche originali dal vivo ispirate alla Venezia del '700 composte da Stefano Franco.

- Sabato 14 luglio: “CafèRosettiMUSICA” (18:30-19:30)

Altre corde-Spagna e non solo: recital per chitarra di Laurentiu Stoica.

- Domenica 15 luglio: “CafèRosettiMUSICA” (11-12:30)

Ti racconto una storia: due racconti di Ugo Vicic, dialoganti con la musica. Per 2 attori e Pianoforte.

EVENTO ospitato

- Domenica 15 luglio “ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MIO CANTO LIBERO ACCADEMIA

DI CANTO MODERNO (orario serale da stabilire)

Evento fuori programma.

- Domenica 15 luglio: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Con intermezzi musicali. Roberto Paravagna presenta con Federico Cappellini il romanzo di Adriano Angelini Sut “L’ultimo singolo di Lucio Battisti” Gaffi ed.

- Giovedì 19 luglio: “CaféRossettiCULTURA” (18:00)

Pietro Spirito parla con Margherita Ingoglia del personaggio Gabriele, protagonista del suo libro Il suo nome quel giorno, Marsilio ed.