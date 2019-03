Un "Caffè internazionale" gratuito per le donne di Trieste

Per tutte le donne triestine che vogliono espandere gli orizzonti delle loro amicizie nasce l'evento “Caffe Internazionale”, che si terrà per tutto il mese di marzo al caffè San Marco in occasione della festa della donna. Sono invitate tutte le donne triestine che vogliono conoscere donne di altre paesi e stringere nuove amicizie, per l'occasione sarà offerta una tazzina di caffè alle partecipanti. Sarà possibile prenotarsi scrivendo un'email al expatslivingintrieste@gmail.com. Gli appuntamenti saranno decisi in base alle adesioni, il gruppo expatsintrieste si occuperà di mettere in contatto le persone, che sceglieranno liberamente quando concedersi il loro caffè multiculturale.

Diversità e multiculturalismo

L’evento, destinato alla promozione della diversità e al multiculturalismo, è stato promosso dal gruppo Expats in Trieste, che riunisce persone dalle provenienze più disparate residenti a Trieste. Tutto si concluderà con l’evento di 26 marzo alle 17 a Palazzo Gopcevic, dove cinque donne raconteranno le loro storie. Questo evento è sponsorizzato dal Comune assieme alla Consulta degli Immigrati a Trieste.