Master in Economia e Scienza del caffè: prima lezione sulla cultura del prodotto con Andrea Illy

Lunedì 15 gennaio 2018 Andrea Illy terrà la prima lezione del Master Universitario in Economia e Scienza del Caffè. La lezione, che avrà luogo dalle ore 11.30 presso l’Università degli studi di Trieste (Aula 3B palazzina H3) nel comprensorio di Piazzale Europa, è aperta anche ai non iscritti al Master.

Il Master Universitario in Economia e Scienza del Caffè è Master Universitario inter-ateneo di primo livello, rivolto ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, nato per offrire una preparazione a tutto tondo sulla cultura del prodotto, dalla pianta alla tazzina, sulla valenza sociale del consumo del caffè e sulla cultura dei Paesi produttori.

Il corso di studio, unico al mondo, è giunto quest'anno all'ottava edizione. Prevede un totale di 400 ore di lezione, che si svolgono nella sede della Fondazione Ernesto Illy a partire dal giorno lunedì 15 gennaio fino al 15 giugno 2018 e si concludono a metà ottobre con la presentazione delle tesi.