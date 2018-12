Presentato al caffè San Marco il libro "The Day before Dallas" di Aldo Mariotto

Presentato ieri, lunedì 17 dicembre al caffè San Marco il mio libro "The Day before Dallas", (ed. Pendragon, pagine: 303, prezzo € 16,00) del dottor Aldo Mariotto, con relatore Fausto Biloslavo. Il libro, ha dichiarato Mariotto, è "frutto di una ricerca che ha occupato il mio tempo libero di una decina di anni".

Ritratto dell'autore

"Sono un medico - ha spiegato l'autore -, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e attualmente ricopro l’incarico di Direttore Sanitario presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Nato a Venezia il 6 settembre 1958, abito a Padova. Ho concentrato le ricerche sull'organizzazione del viaggio in Texas, che fu poi fatale al presidente John Kennedy, frequentando le biblioteche presidenziali americane, trovando documenti inediti, incontrando testimoni e ripercorrendo esattamente lo stesso itinerario del primo giorno di quel viaggio, il 21 novembre 1963".

Ipotesi innovative sul viaggio di Kennedy

"Ho avuto la fortuna di poter incontrare molti testimoni dell’epoca - continua Mariotto -, dal segretario della difesa McNamara (sono anche stato ricevuto a casa sua), al dr Ronald Coy Jones che soccorse JFK dopo la sparatoria, al tecnico che eseguì l’autopsia, al musicista che suonò per i Kennedy alla vigilia dell’assassinio. Ho elaborato un’ipotesi del tutto innovativa sull’origine di quel viaggio e per questo sono stato invitato a relazionarla il 18 novembre nel più importante Congresso sul presidente Kennedy, che si è tenuto a Dallas, The JFK Lancer, e a cui è seguita la commemorazione nella Dealey Plaza per i 55 anni dall’assassinio. L’ipotesi è basata sul ruolo svolto dal Vicepresidente Johnson, che ha sempre negato un suo qualsiasi ruolo".

