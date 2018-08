Sapori del territorio: "Calici di stelle" all'Aiat di Sistiana

Un nuovo importante appuntamento per l'enogastronomia del territorio promosso congiuntamente dall'amministrazione comunale di Duino Aurisina e la Proloco Mitreo, per valorizzare i prodotti che la nostra terra è in grado di offrire.

Dopo "Terranum" ospitata a Portopiccolo e "MARE&VITOVSKA" promossa al Castello di Duino dal Consorzio dei Viticoltori del Carso, - ha commentato l'Assessore al Turismo ed Agricoltura Massimo Romita - ancora una volta Duino Aurisina è tappa di un grande appuntamento legato alla valorizzazione del territorio con l'appuntamento nazionale "CALICI DI STELLE".

Nella notte di San Lorenzo del 10 agosto dalle 19.30 alle 24.00 nel presso l'Aiat di Sistiana si svolgerà una mostra mercato dei prodotti vinicoli locali, del Carso, della provincia di Trieste, del Collio Goriziano e del Carso Sloveno.

Le degustazioni saranno guidate da sommelier che spiegheranno al pubblico le note caratteristiche dei vini offerti dai produttori. Gli assaggi di vino saranno accompagnati da portate di finger food. Oltre ai produttori di vino prenderanno parte all'evento i produttori di olio e di formaggi. La serata sarà allietata da musica. Per l'occasione, sarà anche possibile ammirare il dinosauro Bruno , scoperto nel sito paleontologico del villaggio del pescatore.

"Duino Aurisina fa parte delle Città del Vino e Città dell'Olio - ha sottolineato il Sindaco Daniela Pallotta - ed avere la possibilità ed opportunità di ospitare ed offrire ai turisti e alla cittadinanza degli appuntamenti di carattere nazionale legati a queste due entità conferma che la strada intrapresa è positiva"

Vogliamo continuare a mettere in sinergia e in rete tutte le realtà che si occupano di fare turismo e fare promozione - hanno concluso gli amministratori - grazie anche alla disponibilità della Promoturismo Fvg che ci ha permesso l'utilizzo della struttura che attualmente ospita BRUNO il Tethysadros insularis l'Adrosauro vissuto settanta milioni di anni fa, in quell’acquitrino afoso che oggi è uno strato calcareo pullulante di fossili del Villaggio del Pescatore che la ditta Zoic di Flavio Bacchia attraverso l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Fvg di procedere alla lavorazione dello scheletro e all’estrazione del cranio di Bruno stesso. L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Mitreo, con il contributo del Comune Duino Aurisina. tel. 3485166126 prolocoaurisina@libero.it