"Cammina per il tuo cuore", la passeggiata che può "salvarti la vita"

“Cammina per il Tuo Cuore 2019” è un'iniziativa improntata alla vita sana, alla prevenzione delle malattie croniche e all'inclusione sociale degli anziani. Aperta a tutte le età perché “Fare movimento allunga la vita e, cosa più importante, “vita sana” negli anni”. Una camminata in compagnia a partecipazione libera e gratuita, che partirà sabato mattina 16 febbraio, con ritrovo alle 10 e partenza alle 10.30 dal piazzale 11 Settembre di Barcola. Iniziativa promossa dal Centro Cardiovascolare dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste in coorganizzazione con il Comune di Trieste-Assessorato al Volontariato e Coordinamento Eventi, con la collaborazione e partecipazione di numerose società sportive e di volontariato.

La passeggiata

La passeggiata si svolgerà su un percorso di 5,5 chilometri, dal piazzale 11 Settembre fino al Bivio di Miramare e ritorno. La partecipazione è libera e gratuita, senza iscrizione né obbligo di compiere l'intero tragitto. Chi lo riterrà potrà anche fermarsi a un certo punto, fare una sosta ed eventualmente “riagganciarsi” al gruppo sulla via del ritorno. Senza formalità quindi, poiché – come è stato precisato stamane nella conferenza stampa di presentazione – l'importante è almeno cominciare ad adottare qualche nuovo e più sano stile di vita, come appunto può essere una salutare passeggiata.

"Cardiologie aperte"

L'iniziativa, che si pone l'obiettivo primario di sensibilizzare la popolazione al contrasto e alla limitazione delle patologie cardiovascolari, e che in tal senso si tiene nell'ambito della Settimana nazionale di “Cardiologie aperte”, è stata illustrata in Municipio dall'Assessore comunale al Volontariato e Coordinamento Eventi Lorenzo Giorgi e dal direttore del Centro Cardiovascolare della nostra città professor Andrea Di Lenarda con la responsabile dello staff infermieristico e curatrice dell'evento Donatella Radini.

I percorsi colorati

L'Assessore Giorgi e il direttore Di Lenarda hanno quindi colto l’occasione per annunciare l'imminente avvio di un'ancor più ampia “operazione” comune, ovvero il progetto “Trieste in Movimento, 10.000 passi per star bene”, nato anch'esso da una proposta della “Struttura complessa Centro Cardiovascolare e di Medicina dello Sport” dell’ASUITS e di seguito recepito dal Comune di Trieste, e che vuole creare una serie diversificata di percorsi di camminata urbana, fruibili nella parte di centro città da chiunque, inclusi i diversamente abili e i sedentari; percorsi che saranno facilmente riconoscibili attraverso segnapassi colorati: architettonico (percorso blu), religioso (giallo), storico (rosso), naturalistico-sportivo (azzurro), legato ad arti, scienza e tecnologia (viola), letterario (verde), turistico (rosa, specialmente pensato per i tempi più limitati dei croceristi).

La app

Il progetto, che dovrebbe materialmente concretizzarsi verso fine agosto-settembre di quest'anno, prevede inoltre che tutti i suddetti percorsi urbani siano raccolti in una App dedicata, scaricabile gratuitamente sullo smartphone, opportunamente corredata da filmati, immagini e informazioni culturali, storiche e architettoniche su Trieste. E non solo; assieme a tali basilari contenuti informativi con questa speciale App sarà possibile aver contezza anche della propria personale “performance”, ovvero del numero di passi fatti, delle calorie consumate e del guadagno (statistico) di vita conquistato.

I benefici per la salute

"Il tutto nella sempre più chiara evidenza – ha detto il professor Di Lenarda - che camminare favorisce una condizione di vasodilatazione che dura a lungo e agisce a livello cardiovascolare, metabolico e neuropsicologico, calma lo stress e migliora il tono dell’umore. Secondo le indicazioni dell’OMS per ottenere questi benefici l’ideale sarebbe di percorrere 10.000 passi al giorno. Le indicazioni degli esperti incoraggiano l’abitudine a una camminata giornaliera a passo costante di circa 30 minuti, anche suddivisa in tre passeggiate da 10 minuti. Attività fisica, dunque, come strumento di prevenzione contro molte patologie, non solo il diabete e le malattie cardiovascolari, ma anche depressione, neoplasie e osteoporosi. E come terapia a basso costo e a bassissimo rischio di effetti collaterali per curare le nostre patologie croniche con un “intervento” efficace e duraturo nel tempo".