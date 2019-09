Il Cantera saluta l'estate: sabato l'ultima notte

Con una serata esplosiva in Baia di Sistiana si festeggia, sabato 21 settembre, la chiusura di una stagione bellissima, che ha visto il ritorno del mercoledì notte di Black Magic Shake e la nascita delle domeniche Open Air dedicate alla tendenza e, soprattutto, che ha visto tanti Dj internazionali alternarsi alle consolle del Cantera.

“Una serie di artisti di alto profilo” – sottolinea Sergio Fari, Presidente di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana, ringraziando le migliaia di persone che hanno affollato le spiagge di giorno e i dancefloor del Cantera di notte – “che hanno valorizzato Baia di Sistiana e contribuito a rendere molto importante questa stagione in termini di affluenza e di eventi importanti: Damante, Ludovica Pagani, Sam Paganini, Black Coffee, Chris Liebing, Adam Beyer, Pan Pot, Frankie Rizzardo, Bob Sinclar, Technotronic, Blondish, Claptone e Purple Disco Machine. Oltre a loro – continua Fari, ricordando l’instancabile e professionale staff di Baia di Sistiana che ha reso possibile la stagione – grandi professionisti hanno animato le notti dell’estate al Cantera, Top Dj, Special Guest, Djs Resident, Vocalist, Live Performer, Cantanti, Musicisti, Dancers, Animatori. La Baia di Sistiana – conclude Sergio Fari – continua a rivelarsi una meta molto amata, grazie a un’offerta turistica completa, dalle spiagge, alla ristorazione e all’entertainment. Un luogo, in particolare quello della Caravella, che ha avuto una storia importante nel suo passato e che abbiamo voluto far rivivere proponendo un percorso di qualità, con artisti di livello internazionale, capaci di contribuire anche all’incoming turistico del territorio”.

Per il Closing Party 2019 del Cantera (che sarà preceduto venerdì 20 settembre da “C’era una volta”, la festa anni ’90 più famosa della regione) è in arrivo direttamente dal Blue Marlin di Ibiza Luca Garaboni che affiancherà i Djs Resident Luca Noale e Giovanni Mans al Social Club e Miguel Selecta, Alexino e Morfeus al Cantera Cafè che hanno animato l’estate. Durante la serata a tutti i presenti saranno regalati gadget marchiati Cantera: zainetti, braccialetti, cappellini, T-Shirt, accendini, penne.