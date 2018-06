Fritz Kalkbrenner live a Sisitana: l'alfiere della musica elettronica berlinese al Cantera Social Club

Primo ospite internazionale in Baia di Sistiana: sabato 9 giugno è atteso Fritz Kalkbrenner, alfiere della musica elettronica berlinese, protagonista sui palchi dei più importanti club di tutto il mondo.

Dj/produttore e compositore, Fritz Kalkbrenner è nato a Berlino, nel 1981, e si avvicina al mondo della musica elettronica negli anni Novanta.

Con una passione giovanile per l’hip-hop e la house-music e un’innata capacità nel prendere pezzi di tracce da mixare insieme, Kalkbrenner ha saputo creare un preciso sound-design, con arrangiamenti da maestro, come si possono apprezzare nei suoi due ultimi album “Grand Depart” e “Ways over water”.

Co-autore assieme al fratello Paul della splendida ed emozionante “Sky & Sand”, Fritz Kalkbrenner si esibirà dal vivo questo sabato al Cantera Social Club (dalle ore 23.00 alle 04.00), in Baia di Sistiana, Trieste (Info e prenotazioni al 3351287724).