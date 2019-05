Cantine aperte e la 53a tradizionale Festa delle ciliegie sul Collio sloveno

Cantine aperte

Una volta all’anno, alle porte dell’estate, quando il sole piacevolmente riscalda il terreno fertile e gli vigneti di Brda, I migliori produttori di vino aprono le loro cantine per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Quest’anno le cantine sarano aperte sabato 01 e domenica 02 giugno dalle 11 fino alle 19. Protagonisti delle Cantine aperte 2019 sono 23 produttori eccezionali di Brda con piu' di 80 campioni di vino. Il punto di ritrovo sarà Vila Vipolže dove si potrano comprare i biglietti. Il costo è di 22 € ed è incluso il bicchiere per degustare i vini e il pulman da Vila Vipolže verso tutti i produttori che partecipano. In piu quest’anno potrete soprendervi con lo spuntino locale DOK Picnic box, scelto con cura per regalarvi un’esperienza unica. Per piu informazioni contattateci sulla mail info@dokbrda.si.

Festa delle ciliegie

Il secondo weekend di giugno, l’8 ed il 9 giugno invece a Brda vi aspetta la tradizionale 53° Festa delle ciliegie, dedicata alla signorina dalle guance rosse, la famosa ciliegia di Brda, che è diventata la più grande manifestazione culturale e turistica che ogni anno viene visitata da un gran numero di visitatori provenienti dalla Slovenia, dall’Austria e dall’Italia.

Quest’anno, Dobrovo sarà travolto dalla cucina, dal ballo e dalla musica. I ritmi dei balli e le esibizioni musicali invaderanno l’intero villaggio di Dobrovo e s’intrecceranno con la locanda di Brda, i borghi culinari e il mercato di ciliegie con tanti prodotti caserecci e i dolci alle ciliegie fatti dalle Donne di Brda. Vi attende un ricco programma culturale e di intrattenimento per tutte le generazioni con mostre, degustazioni e laboratori creativi per bambini. Sabato e domenica alle bancarelle si potranno acquistare i prodotti locali e caserecci: le delizie alla frutta, il miele e i prodotti di miele, i prodotti lattiero-caseari, salumi, erbe, tisane e altre specialità, ma a farla da padrona saranno le ciliegie di Brda.

Domenica 9 giugno, gli eventi della giornata saranno completati dalla tradizionale sfilata di carri che quest’anno sarà dedicata alla presentazione dei costumi e delle tradizioni di Brda. L’orchestra di fiati di Brda e le bande ospiti, le majorettes, le donne di Brda con le loro cestelle, i bambini e i carri addobbati a tema saranno i principali protagonisti della giornata. Sia sabato che domenica non mancherà un ricchissimo programma d’intrattenimento per tutte le età. Per maggiori informazioni visitare www.brda.si e www.praznikcesenj.si.

