Il Carnevale dei bambini con l'Associazione Dilettantisica San Vito

Come ogni anno, non poteva mancare l’appuntamento della domenica di Carnevale con una festa in maschera aperta a tutti i bambini che vogliono trascorrere un pomeriggio di divertimento, a due passi dal centro, in uno dei più grandi palazzetti della nostra città. Anche quest’anno, domenica 3 marzo dalle 15.30, torna a grande richiesta il “Carnevale dei Bambini 2019”, organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica San Vito Trieste al Palasport Atleti Azzurri d’Italia di via Calvola 2/1.

Le parole del presidente

“Questo evento è motivo di vanto per la nostra associazione, ormai siamo arrivati alla nona edizione ed è bellissimo vedere il nostro palazzetto riempirsi di mille colori portati dai bambini in maschera”, spiega il presidente Guido Apollonio, “ormai sono passati ben nove anni dalla prima volta in cui abbiamo organizzato questa festa e siamo molto contenti che per molte persone sia diventato un appuntamento fisso per la domenica di Carnevale e ci fa molto piacere veder crescere il numero di partecipanti di anno in anno”. Una festa dedicata ai bambini di ogni età che desiderano divertirsi in modo sano e senza esagerazioni, accompagnati da un energico gruppo di animazione.

Tutte le info

L’organizzazione raccomanda di accedere alla struttura con scarpe da ginnastica o comunque dotate di suola di gomma. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 345-4384058. I biglietti della manifestazione sarà possibile acquistarli all’ingresso.