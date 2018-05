“Piacevolmente Carso”: escursione tra Trebiciano e Banne con letture a tema e degustazioni

Ultimo appuntamento per la stagione di “Piacevolmente Carso”: domenica 3 giugno la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 13 una facile escursione tra Trebiciano e Banne. Una passeggiata fra boschi, doline, grotte e le ultime colorate fioriture di primavera. Lungo il percorso stagni, muretti a secco e casite, opere realizzate dell’uomo per rendere il Carso meno “duro e aspro”, come lo definì Slataper. Con letture commentate a tema.



Il percorso è pianeggiante, per tutti, con larghi tratti all’ombra su sentieri e sterrati. Si raccomandano scarpe con suole antiscivolo.

Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con uno sconto del 10%.

Ritrovo alle ore 9.10 al cimitero di Trebiciano, raggiungibile da Trieste con il bus n. 39.

Quote di partecipazione: 8 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. È raccomandata la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni all'email curiosidinatura@gmail.com, al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it



"Piacevolmente Carso" è realizzato con il patrocinio di PromoTurismoFvg, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) e in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, e i Gruppi di Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.