Carsolina Cross, in arrivo la festa dello sport a 360°

Un appuntamento imperdibile. Domenica 10 novembre, si svolgerà la Carsolina Cross, diventata, anno dopo anno, una classica del panorama nazionale della corsa campestre. L' evento, organizzato dalla Trieste Atletica si svolgerà, come di consueto, sul percorso allestito all' interno dell'Aerocampo di Prosecco ( Trieste ), ed accoglierà atleti provenienti da ogni angolo dello stivale. Infatti per il sesto anno consecutivo la competizione ospitata sul Carso triestino sarà valida come 1ª prova indicativa di selezione per i mezzofondisti che mirano ad indossare la casacca azzurra agli Europei. La seconda gara, valida come test di qualificazione alla rassegna continentale, si terrà Domenica 24 novembre quando a Osimo (Ancona) avrà luogo la 7° Edizione del Cross Valmusone. Ad innalzare ulteriormente la qualità delle sfide sui prati carsici, ci penseranno i migliori prospetti della Slovenia e Croazia. Abbiamo già svelato alcuni degli ingredienti che rendono la Carsolina un evento unico del suo genere, ma gli elementi di notevole interesse non finiscono qui. Anche quest'anno i partecipanti al progetto della Trieste Atletica denominato “Atleti Anche Noi” e rivolto ai minori con disabilità intellettivo relazionali, gareggeranno fianco a fianco ai ragazzi normodotati sotto l'egida della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Inoltre verrà organizzata pure una gara promozionale, con la collaborazione della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali). Insomma una grande festa dello Sport a 360° che vedrà le categorie giovanili gareggiare dalle 9.30 mentre coloro che si giocheranno il pass per gli Europei si posizioneranno sulla linea di partenza a partire dalle 11.30. Infine, il minimo comune denominatore dell'intera giornata sarà rappresentato dallo slogan “Plastic Free”. Anche questa volta la società gialloblu renderà concrete queste due parole utilizzando unicamente materiale biodegradabile e compostabile. Biccchieri, piatti e stoviglie saranno prodotti a base di polpa di cellulosa ottenuti dagli scarti, ricavati a sua volta dalla lavorazione della canna da zucchero. Insomma, tenetevi pronti per essere protagonisti a questa Ecofesta, all'insegna della sostenibilità, dell'inclusione e dello sport di alto livello.