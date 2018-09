Torna "Castelli Aperti": diciannove dimore aperte al pubblico

Sabato 6 e domenica 7 ottobre torna "Castelli aperti". Diciannove dimore apriranno al pubblico grazie all’attività del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Sarà un weekend dedicato all’arte, alla cultura e alla tradizione regionale, un’occasione unica per poter visitare manieri, parchi e meravigliosi giardini normalmente non accessibili al pubblico.

I castelli aprono in tutta la regione.

Non mancherà l'appuntamento con il castello di Muggia dove sarà possibile visitare la mostra permanente delle opere dello scultore Villi Bossi proprietario del castello.

Castelli Aperti

Castelli Aperti nasce con l'intento di facilitare l'accesso alle testimonianze storiche rappresentate dai siti castellani e dalle altre opere fortificate della Regione. Affacciati sul golfo o posti su verdi colline, immersi in grandi parchi o al centro di città di cui erano la dimora più prestigiosa, sorgono numerosi castelli privati. L'iniziativa è rivolta al visitatore individuale che desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della Regione, dietro i loro portoni i loro segreti: magnifici giardini, saloni ricchi di arte, storia e memorie d'altri tempi. Sulle antiche scale di affascinanti castelli medioevali, potete essere accolti personalmente dai proprietari, ciceroni d'eccezione, oppure da professionali guide turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel tempo scoprendo un patrimonio storico finora nascosto.

locandina Castelli Aperti ott 2018-2

Allegati