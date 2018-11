"Il castello incantato", al Verdi la fiaba musicale di Marco Taralli

Con un’Anteprima in forma di concerto de “Il castello incantato”, sarà presentata una nuova Commissione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (in scena dal 19 febbraio 2019): una fiaba musicale in un atto di Marco Taralli, liberamente tratta da “Il Soldatino di Stagno” di Hans Christian Andersen (libretto di Fabio Ceresa).

Diretta da Takayuki Yamasaki, l’Anteprima in forma di concerto – giovedì 29 novembre 2018 ore 20.00, Sala “Victor de Sabata” Ridotto del Teatro Verdi – vedrà impegnati l’Orchestra e il Coro della Fondazione e i principali interpreti: Selma Pasternak (la Fata del Natale), Ricardo Crampton (Il Folletto Fiordarancio), Motoharu Takei (Piombino), Andrea Binetti (Jack in the box), Elena Sabas (Brunetta), Silvia Pasini (Rossella), Elena Serra (Biondina).