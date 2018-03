Celebrazione eucaristica alla chiesa N.S. di Sion in ricordo dell’Arcivescovo mons. Antonio Santin

Sabato 17 marzo, alle ore 19 nella chiesa di N.S. di Sion (via don Minzoni 5) vi sarà una solenne celebrazione eucaristica nell’anniversario della pia morte dell’Arcivescovo mons. Antonio Santin, defensor civitatis e in occasione dei cento anni della sua prima messa celebrata nel 1918 tra i profughi a Vienna.

Questo momento di preghiera vuole essere segno di gratitudine e di riconoscenza per la figura e l’opera di questo grande Uomo e Vescovo.