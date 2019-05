Al San Marco la cena con il nutrizionista

L'attenzione a una corretta alimentazione, a partire dall'acqua, è fondamentale per la propria salute. I temi dell’”Acqua, cibo e salute” saranno al centro di un una conferenza gratuita rivolta a tutti, che si terrà sabato 18 maggio al caffè San Marco in Via Battisti, 18/A dalle 20:00 e che proseguirà, per chi volesse fermarsi, con una cena.

Ospiti e relatori della serata saranno il medico e nutrizionista clinico, Giovanni Oliviero Panzetta, con il suo intervento “Siamo ciò che mangiamo” e il chimico, Walter Vico, che parlerà delle “Caratteristiche dell’acqua potabile”.



Per prenotare la cena è possibile contattare il Caffè San Marco al numero 040 0641724, oppure scrivere alla mail acquachiaratrieste@libero.it



Il menù:



amuse bouche: crema di piselli, menta e panna acida

antipasto: uovo cotto in bassa temperatura con asparagi al vapore

primo: raviolo con ricotta, fiore di zucca, acque dell'orto, cuore di carciofi

secondo: falafel di fave, humus di fagioli, ravanello fritto, zucchine e coste

dolce: cheescake al basilico con fiore di sambuco fritto

acqua: chiara natural microfiltrata



25 euro, su prenotazione